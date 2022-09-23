【生命鬥士】小二起有幻聽初中變隱青　港男戰勝思覺失調：學與聲音共存

▲ 家星學會與聲音共存。

「小二開始，我的腦內開始出現聲音，全是卡通人物的聲音，他們不只會閒聊，有時還會替我解決難題。我覺得那些是我看不見的『童年朋友』。」性格內向又怕醜的家星（化名），在這些「聲音」的陪伴下渡過他的愉快童年。然而，升上中學後，家星一直未能適應新環境，學業成績追不上，加上被欺凌令他感覺自卑，不敢與人接觸，連與「童年朋友」的關係都改變了——他開始覺得「童年朋友」一時用說話批評他，一時又說他有超能力，讓他感到困擾痛苦不已。

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受「聲音」影響，家星的情況每況愈下，最終在中二輟學，頓失人生寄託的他變為沉迷打機，隱閉在遊戲世界與家裡讓他感到可以從現實中逃離。幸好，他的哥哥成為他的人生轉捩點——哥哥發覺家星終日隱閉在家，在他18歲那年，哥哥建議他參加展趐計劃，嘗試做實習生。半年後，家星最終放棄了，哥哥認為他情況變得更嚴重，便找來社工協助，終讓家星開始察覺自己很可能有精神問題。

家星輾轉得到精神科專科醫生確診他患上思覺失調，並為他處方藥物治療。雖然療程要承受很大的副作用，但家星一直抱着自己一定會康復的信念，積極配合醫生的療程而服藥。治療初期，家星最擔心被家人發現自己患上精神病而被看扁，但感恩的是，家人其實一直十分鼓勵與支持他。「知道身邊的人很關心自己，我跟自己說：不可以看扁自己。」後來，他為要積極重投社會而報讀飛機師課程，接受日間訓練，希望慢慢恢復與社會接觸。最後他找到保安的工作，重投社會，至今已經工作了七年。

在家星生活重上軌道的這段時間，他腦內的「聲音」亦有了變化。他的一班「童年朋友」變為「天使」與「魔鬼」兩把聲音，有時「天使」會替他解決問題，有時「魔鬼」會責罵他或命令他工作。「天使知道我很怕魔鬼出現，有時會去對抗魔鬼，兩把聲音真如電影般正邪交戰！」重要的是，現在家星學會與不同「聲音」相處的方法——有時他會「罵」那些聲音，有時會忽略它，或是做些別的事情如聽聽歌、吃些好吃的來分散自己注意力。他更參加了社福機構舉辦的「聽聲小組」，認識同樣有幻聽的同路人，分享多年來「聽聲」的感受。「在小組內我有被聆聽、接納的感覺，令我有更多力量去應對聲音。」這一刻，家星只有一個願望：希望過好每一天，不要想太多，好好享受生活。

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標題經TOPick編輯修改，原題為《學懂與腦內的「聲音」共存》