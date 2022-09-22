【著數優惠】海洋公園今晚8時起推出快閃優惠　560元玩盡水上樂園及海洋公園

▲ 海洋公園今晚8時起推出快閃優惠，560元玩盡水上樂園及海洋公園。（海洋公園提供）

海洋公園水上樂園與KLOOK合作，推出了一系列水上樂園和海洋公園門票優惠，由今晚8時起推出快閃優惠，只需以一張水上樂園的票價560元，便可同時獲得海洋公園門票。此外，亦可選擇超值水上樂園二人同行平日入場門票，以港幣552元超著數價格購買兩張水上樂園成人平日門票。

與此同時，海洋公園為公園訪客提供水上樂園限時優惠，凡於9月24及25日到訪海洋公園可於園內以成人400元，小童280元的優惠價，購買適用於所有日期的水上樂園門票（休園日期除外），或以成人330元，小童230元購買水上樂園平日門票。

另外，今個十月，海洋公園水上樂園將驚變濕身嘩鬼狂歡聖地，在10月1日至10月31日期間，探險家可在水上樂園盡情投入不一樣的萬聖節遊戲及活動，以及在遍布全場的哈囉喂打卡位，盡情拍照。

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責任編輯：李榮忠