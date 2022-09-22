▲ 【粵劇文化】小劇場戲曲節10.14舉行，推出兩套新劇目包括羅家英主演《修羅殿》。（西九文化區提供）

「香港友好協進會呈獻：小劇場戲曲節2022」於10月14日至12月3日舉行。今屆小劇場戲曲節將推出兩套全新的小劇場粵劇製作，包括粵劇名伶羅家英的小劇場粵劇獨腳戲《修羅殿》及由小劇場粵劇得獎班底打造的第三套原創作品 《奉天承運》（預演），並重演兩套得獎佳作。

小劇場戲曲節乃西九文化區戲曲中心舉辦的年度秋季盛事。每個演出約長90分鐘，繼承戲曲藝術傳統之餘，亦注入新嘗試及當代美學思考，以實驗方式展現戲曲的活力。第五屆小劇場戲曲節，獲香港友好協進會冠名贊助，旨在為觀眾帶來一連串創新而具實驗性的作品，保留戲曲的傳統意念和精髓之餘，致力融入當代劇場科技，提升演出美學的層次。門票現於西九文化區網站公開發售。

▲ 劇目的門票價格及表演詳情。

名伶羅家英首部粵劇獨腳戲戲曲中心製作的小劇場粵劇獨腳戲《修羅殿》，由粵劇名伶羅家英親自創作並一人分飾多角，是羅家英從藝半世紀以來首部獨腳戲。《修羅殿》將在戲曲中心茶館劇場上演十場，由黑澤明經典電影《羅生門》改編而成，故事保留劇本骨幹，時空則由平安時代改為明末，由強盜、僧侶、樵夫和其妻子各自描述的一件命案開展，在審訊過程中帶出多個不同版本的「真相」。作品參考了電影剪接和現代劇場的敍事手法，透過多媒體互動，在台上不斷轉換時間與空間，讓觀眾以不同角度思考道德、信任和人性。

戲曲中心小劇場粵劇系列第三部原創作品《奉天承運》（預演）將會在自由空間隆重公演，是小劇場戲曲節首次進駐自由空間，容納更多觀眾，為大家帶來不一樣的粵劇體驗。小劇場粵劇《霸王別姬》（新編）及《文廣探谷》的監製兼導演鍾珍珍率領黎耀威和黃寶萱，再度聯合編劇、導演和編曲。劇中演員將傳統身段和唱腔與現代音樂結合，運用錄像設計及現代劇場的 舞台裝置及各種元素，向觀眾呈獻創作團隊對傳統戲曲大膽創新的嘗試。小劇場粵劇《奉天承 運》(預演) 為戲曲中心首個通達共融的製作，特別邀請一位以手語溝通的聾人藝術家參演。此 外，每場演出均設有劇場視形傳譯服務，務求將粵劇之美推廣至不同的觀眾層面。

獲獎劇目《霸王別姬》、《文廣探谷》再度上演

得獎小劇場粵劇《霸王別姬》（新編）及《文廣探谷》將移師自由空間上演。小劇場粵劇《霸王別姬》（新編）曾獲邀參與亞洲多個城市之藝術節，2022 年更入選「中國當代小劇場戲劇 40 年影響力榜單」，是 40 套得獎作品之中唯一獲獎的粵劇作品。這套屢獲殊榮的劇目糅合傳統與創新意念，結合傳統粵劇表演程式及當代舞台設計，細膩刻劃西楚霸王項羽與虞姬淒美之情。

戲曲中心自家製作的小劇場粵劇《文廣探谷》曾榮獲第四屆北京新文藝團體優秀戲劇展演「最 佳劇目」及「最佳演員」兩項殊榮。劇目取材自「楊家將」故事，除保留傳統排場外，加入了當代劇場科技及原創橋段，擦出傳統演繹手法與現代劇場設計之間的火花。

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責任編輯：陳麗娜