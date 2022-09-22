【別擔心親愛的】第二代黑寡婦演繹大膽情慾戲　 反烏托邦電影具《黑鏡》feel

▲ 《別擔心親愛的》

《創戰紀》（Tron: Legacy）女主角奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）演而優則導，執導懸疑電影《別擔心親愛的》(Don't Worry DarlingG）。

執導演筒的奧莉菲亞維特雖然也有在片中粉墨登場，不過只當配角，女主角一職交由正在冒起的「新黑寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）負責。

《別擔心親愛的》故事講50年代，雅麗（科倫絲佩芝飾）的丈夫阿積（哈利史泰敖飾）為企業家法蘭克（基斯派恩飾）打工，在一片不毛之地做神秘實驗。此公司的員工都帶齊家人，住在企業安排的在小鎮「勝利社區」內，此社區內提供一切所需，在此生活居民十分幸福，但事實是否真的如此？

▲ 演而優則導的奧莉菲亞維特（左）執導電影《別擔心親愛的》。

美滿家園藏暗謀

其實這是套頗燒腦的反烏托邦電影，影片花不少筆墨描寫女主角雅麗與丈夫以至鄰居生活十分美好，但此豪華奢侈、紙醉金迷的生活卻美好得很虛假，暗示一切背後藏暗謀。

為盡現50年代的美滿家園世界，奧莉菲亞維特找來一班優秀的幕後團隊，包括攝影指導Matthew Libatique(《星夢情深》)、美術設計 Katie Byron(《Booksmart》)、服裝設計Arianne Phillips(《從前，有個荷里活》)，以及化妝與髮型設計總監Heba Thorisdottir(《從前，有個荷里活》)和Jaime Leigh McIntosh(《銀翼殺手2049》)。

奧莉菲亞維特以美國攝影師Slim Aarons的著名作品《Poolside Gossip》為靈感：「我們寫劇本時，一直把一幅《Poolside Gossip》貼在牆上，我記得自己盯著它想：『我們怎樣才可以建構出如建築師Richard Neutra著名的Kaufmann House的感覺？』」

她續指：「我們勘景時親身去了Kaufmann House，那時我說：『如果我們可以找到這樣的拍攝場地就好了』，之後Katie Byron說：『為何不嘗試在這裡拍攝？』沒有人在那裡拍攝過電影，而我們最後真的獲准在那裡取景，真的是非常幸運。」

▲ 美滿家居背後藏黑暗秘密。

細心設計場景

製作團隊之後更獲准於很多歷史悠久的地方取景，包括同樣是位於加州棕櫚泉(Palm Springs)、由Dan Palmer 和William Krisel設計的 Canyon View Estates，作為雅麗和積以及其他勝利社區的居民的居所。

建築師Harold James Bissner, Jr.的Volcano House，外型像一艘停泊在山頂的外星太空船，成為勝利計劃的公司總部；而洛杉磯的1928年Art Deco 建築Oviatt Building裡的Cicada Restaurant and Lounge，以及棕櫚泉的Doll House Restaurant，則是勝利社區裡夜夜笙歌的夜總會。

具神劇《黑鏡》感覺

如此精心場照塑造「勝利社區」美滿，正好與揭露出真相後成極大反差。

劇情漸講雅麗漸漸對這美滿得過份「勝利社區」有質疑，並逐步從蜘絲馬跡發現幸福的生活背後藏邪惡秘密。而「新黑寡婦」科倫絲佩芝戲份十分重，在片中亦具很多演技發揮的機會，並有大膽情慾演繹。

在此不多劇透，只可講當中描寫美滿生活背後有無形之手操控，頗具寓意。其實，反思美好生活背後問題的反烏托邦電影，是荷里活片常有的題材，比如《22世紀殺人網絡》（The Matrix）、《宇宙威龍》（Total Recall）、《飢餓遊戲》（The Hunger Games）等，總之劇情大玩曲折離奇，具神劇《黑鏡》（Black Mirror）系列感覺。

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