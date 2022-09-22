  • 28°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 19:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【重生方案】海洋公園免費園區流標　龐建貽歸咎第五波疫情「嚇怕」投資者

社會 18:50 2022/09/22

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

海洋公園重生方案中，計劃山下園區改為「零售飲食娛樂商業區」，尋求投資者入主園區經營。海洋公園公司董事局主席龐建貽指，計劃剛公布時深受投資歡迎，但項目今年7月截標時均無投資者入標，導致流標，他解釋投資者因第五波疫情爆發而「打退堂鼓」，強調方案沒有失敗，或考慮重新招標。

龐建貽出席香港恒生大學傳播學院訪談節目，指公園山下免費園區項目流標，認為第五波疫情「嚇怕」投資者，但強調項目只是發展其中一部分，團隊會改變策略，或考慮重新招標。他表示，公園自去年3月財委會撥款至今，撇除因為疫情休園的日子，一直營運順利，暫財政健全，估計未來恢復社會常態，公園有望毋須再向政府申請撥款，長遠可以自負盈虧。

至於會否發展物業以提高收入，他說山下的「零售飲食娛樂商業區」計劃設店舖及餐廳，「與起樓沒有大分別」，直言甚麼方案都會考慮，有新方案會再公布。龐建貽指出，新酒店剛於8月開幕，直至年底的房間預訂已全滿，證明公園仍具有發展潛力；他又期望山上園區的招標項目進展順利，能夠帶動公園可持續發展。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【施政報告2022】鄉議局倡優化北都產業分布　重啟開發郊野公園邊陲研究
18:31 2022/09/19
【施政報告2022】鄉議局倡優化北都產業分布　重啟開發郊野公園邊陲研究
【2022萬聖節】海洋公園哈囉喂全園祭開鑼　首推手機App玩盡現實虛擬世界
10:57 2022/09/20
【2022萬聖節】海洋公園哈囉喂全園祭開鑼　首推手機App玩盡現實虛擬世界
【著數優惠】海洋公園今晚8時起推出快閃優惠　560元玩盡水上樂園及海洋公園
今日 18:16
【著數優惠】海洋公園今晚8時起推出快閃優惠　560元玩盡水上樂園及海洋公園

你可能感興趣

【施政報告2022】鄉議局倡優化北都產業分布　重啟開發郊野公園邊陲研究
18:31 2022/09/19
【施政報告2022】鄉議局倡優化北都產業分布　重啟開發郊野公園邊陲研究
【2022萬聖節】海洋公園哈囉喂全園祭開鑼　首推手機App玩盡現實虛擬世界
10:57 2022/09/20
【2022萬聖節】海洋公園哈囉喂全園祭開鑼　首推手機App玩盡現實虛擬世界
【著數優惠】海洋公園今晚8時起推出快閃優惠　560元玩盡水上樂園及海洋公園
今日 18:16
【著數優惠】海洋公園今晚8時起推出快閃優惠　560元玩盡水上樂園及海洋公園
公園 招標 疫情 大學 可持續發展 海洋公園 零售 香港 香港恒生大學 酒店

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局
17:24 2022/09/19
【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局
【洗腎疑雲】65歲人夫洗腎常帶情婦一洗4小時　醫生一句話提醒妻子揭內情
17:27 2022/09/21
【洗腎疑雲】65歲人夫洗腎常帶情婦一洗4小時　醫生一句話提醒妻子揭內情
【陳煒結婚】下周一舉行婚禮嫁醫生男友　煒哥甜蜜婚照曝光【多圖】
今日 11:52
【陳煒結婚】下周一舉行婚禮嫁醫生男友　煒哥甜蜜婚照曝光【多圖】