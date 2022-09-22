【重生方案】海洋公園免費園區流標　龐建貽歸咎第五波疫情「嚇怕」投資者

▲ （資料圖片）

海洋公園重生方案中，計劃山下園區改為「零售飲食娛樂商業區」，尋求投資者入主園區經營。海洋公園公司董事局主席龐建貽指，計劃剛公布時深受投資歡迎，但項目今年7月截標時均無投資者入標，導致流標，他解釋投資者因第五波疫情爆發而「打退堂鼓」，強調方案沒有失敗，或考慮重新招標。

龐建貽出席香港恒生大學傳播學院訪談節目，指公園山下免費園區項目流標，認為第五波疫情「嚇怕」投資者，但強調項目只是發展其中一部分，團隊會改變策略，或考慮重新招標。他表示，公園自去年3月財委會撥款至今，撇除因為疫情休園的日子，一直營運順利，暫財政健全，估計未來恢復社會常態，公園有望毋須再向政府申請撥款，長遠可以自負盈虧。

至於會否發展物業以提高收入，他說山下的「零售飲食娛樂商業區」計劃設店舖及餐廳，「與起樓沒有大分別」，直言甚麼方案都會考慮，有新方案會再公布。龐建貽指出，新酒店剛於8月開幕，直至年底的房間預訂已全滿，證明公園仍具有發展潛力；他又期望山上園區的招標項目進展順利，能夠帶動公園可持續發展。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜