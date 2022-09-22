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【阻差緩刑】涉太子站外造成妨擾　網媒記者判緩刑罰款

社會 19:17 2022/09/22

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西九龍裁判法院。資料圖片

2021年8.31港鐵太子站事件兩周年，有網媒記者涉於行人路中心架起腳架及相機後，未有理會警員警告及拒絕離開，早前承認阻礙公職人員及在公眾地方犯的妨擾兩罪，今（22日）於西九龍裁判法院判刑，裁判官判刑指，早前索取的報告均不建議被告接受感化或社會服務令，但被告的妨礙或滋擾行為非太嚴重，遂判監14天，緩刑24個月，另罰款3,000元。

被告梁志恒（34歲）報稱「蛋蛋俱樂部」記者，早前承認阻礙公職人員及在公眾地方犯的妨擾兩罪。控罪指，被告於2021年8月31日，在旺角彌敦道與太子道西交界港鐵太子站B1出口外，阻礙獲合法授權執行公務的警長22991執行公務；及在同日於上址的行人路中心放置腳架拍攝，因而可直接造成或可導致上述公眾地方遭受阻礙。

被告自行求情時指，冀裁判官以緩刑處理，並承諾不再重犯。裁判官判刑指，早前索取的報告均不建議被告接受感化或社會服務令，但被告的妨礙或滋擾行為非太嚴重，判監14天，緩刑24個月，另罰款3,000元。

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記者：梁錦麟

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