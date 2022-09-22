【免費展覽】國寶級瓷器及中式家具藏品曝光總值20億　明起中央圖書館展出

▲ 前特首梁振英（左五）、林鄭月娥（左四）及多名高官，今日擔任開幕典禮主禮嘉賓。（陳靜儀攝）

香港中央圖書館展覽館今起舉辦「回歸二十五周年《香港珍藏大展》」，展出香港知名收藏家的國寶級瓷器及中式家具藏品，明日至10月14日上午9時至晚上8時期間，公眾可免費入場參觀。

展品價值估計超過20億港元，全部經過收藏界知名專家嚴格鑒定、審核後展出在包括元代觀音、雞光杯、琺琅彩、成化公碗、黃花梨羅漢床、紫檀寶座，更有御窯燒造的瓷器。

展品分為瓷器及中式家具兩大類別。其中，瓷器方面匯集了香港收藏家超過200組件瓷器，分為唐、宋、元、明、清幾個朝代分區展示，所有瓷器皆為上述幾個朝代的知名窯廠或御窯廠所燒造。

中式家具則涵蓋近100件家具。展覽首創採用實景形式展示藏品，明清家具本身作為展品，打破常規的博物館陳設模式，透過配合其他展品，設置出書房、廳堂和臥室的場景，重現古代生活情境，讓觀眾彷如一息間「穿越」 至古代，一睹古人如何佈置家中各種功能的房間，體會他們的日常生活及審美，當中包括重現《乾隆帝是一是二圖軸》場景，讓觀眾可模仿乾隆在其休憩房間打卡。【詳情即看：下一頁】

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元末／明洪武銅觀世音菩薩坐像、明十六世紀末／十七世紀初黃花梨四出頭官帽椅，以及明成化鬥彩題詩雞缸杯等，亦會於今次展覽曝光，機會難得。

是次展覽由香港中華文化藝術推廣基金主辦、中國文學藝術界聯合會香港會員總會協辦，為香港特區成立25周年的慶祝活動之一，並由香港賽馬會撥款6.3億港元支持港府為慶祝特區成立25周年而舉辦的多個項目之一。

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記者：陳葆琳