【強制檢測】83處納強檢 半山區君珀、薄扶林寶翠園、杏花邨上榜
社會 19:57 2022/09/22
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月16日至9月22日期間，曾身處83個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月23日或24日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 將軍澳明德邨明道樓
- 大圍隆亨邨學心樓高座
- 將軍澳東港城 2 座
- 油塘油麗邨碧麗樓
- 觀塘凱滙 1 座
- 觀塘安泰邨恒泰樓
- 大圍美林邨美楓樓
- 馬鞍山新港城 C 座
- 掃管笏愛琴海岸 8 座
- 天水圍天頌苑頌波閣
- 葵涌怡峰苑豪峰閣
- 觀塘順利紀律部隊宿舍 4 座
- 元朗朗屏邨雁屏樓
- 荃灣荃灣中心漢陽樓
- 西灣河欣景花園 3 座
- 屯門悅湖山莊 6 座
- 將軍澳將軍澳廣場 2 座
- 沙田穗禾苑詠茂閣
- 天水圍慧景軒 2 座
- 上水彩蒲苑彩顏閣
- 屯門兆禧苑雅禧閣
- 油塘高翔苑高恆閣
- 慈雲山慈正邨正康樓
- 半山區堅尼地道 4 號君珀
- 將軍澳新都城都會豪庭 1 座
- 鰂魚涌西灣臺18 號逸意居 1 座
- 沙田好運中心棕林閣
- 大圍金獅花園金滿閣
- 黃大仙新光中心 1 座
- 屯門良德街12號海麗花園 1 座
- 旺角富榮花園 7 座
- 掃管笏愛琴海岸 2 座
- 大圍恒峰花園 2 座
- 觀塘祥和苑和悅閣
- 鴨脷洲漁安苑霞安閣
- 青衣偉景花園 4 座
- 大角咀港灣豪庭 1 座
- 香港仔嘉隆苑嘉昇閣
- 葵涌葵俊苑葵裕閣
- 藍田康逸苑康年閣
- 北角英皇道 395 號僑冠大 廈 A 座
- 元朗朗屏邨鳳屏樓
- 牛池灣嘉峰臺 1 座
- 鰂魚涌英皇道1046號益昌大廈
- 薄扶林寶翠園 1 座
- 沙田水泉澳邨清泉樓
- 沙田新田圍邨榮圍樓
- 長沙灣麗翠苑麗棠閣
- 慈雲山慈安苑安康閣
- 元朗新時代中城 M7 座
- 紅磡黃埔新邨嘉富樓
- 馬灣珀麗灣 18 座
- 粉嶺粉嶺中心 C 座
- 粉嶺牽晴間 2 座
- 九龍灣德福花園 R2 座
- 葵涌新葵芳花園 B 座
- 掃管笏愛琴海岸 1 座
- 荃灣荃威花園 N 座
- 荃灣環宇海灣 7 座
- 油麻地駿發花園 3 座
- 青衣翠怡花園 7 座
- 屯門盈豐園 2 座
- 牛頭角樂華北邨欣華樓
- 葵涌寧峰苑庭峰閣
- 天水圍慧景軒 3 座
- 將軍澳彩明苑彩松閣
- 將軍澳將軍澳中心 5 座
- 天水圍俊宏軒 1 座
- 將軍澳清水灣半島 6 座
- 薄扶林置富花園富怡苑
- 銅鑼灣東角道24 號置安大廈
- 沙田希爾頓中心 C 座
- 北角英皇道 117 號嘉信大 廈 A 座
- 屯門美樂花園 7 座
- 沙田愉翠苑愉賢閣
- 沙田碧濤花園金蘭閣
- 屯門瑜翠園 1 座
- 觀塘康寧道 11 號冠天閣
- 將軍澳 CAPRI 8 座
- 沙田穗禾苑豐年閣
- 又一村又一居 31 座
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- 柴灣環翠邨澤翠樓
- 柴灣杏花邨 26 座
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責任編輯：李榮忠