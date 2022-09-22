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【強制檢測】83處納強檢　半山區君珀、薄扶林寶翠園、杏花邨上榜

社會 19:57 2022/09/22

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83處納強檢，半山區君珀、薄扶林寶翠園、杏花邨上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月16日至9月22日期間，曾身處83個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月23日或24日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 將軍澳明德邨明道樓
  • 大圍隆亨邨學心樓高座
  • 將軍澳東港城 2 座
  • 油塘油麗邨碧麗樓
  • 觀塘凱滙 1 座
  • 觀塘安泰邨恒泰樓
  • 大圍美林邨美楓樓
  • 馬鞍山新港城 C 座
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  • 天水圍天頌苑頌波閣
  • 葵涌怡峰苑豪峰閣
  • 觀塘順利紀律部隊宿舍 4 座
  • 元朗朗屏邨雁屏樓
  • 荃灣荃灣中心漢陽樓
  • 西灣河欣景花園 3 座
  • 屯門悅湖山莊 6 座
  • 將軍澳將軍澳廣場 2 座
  • 沙田穗禾苑詠茂閣
  • 天水圍慧景軒 2 座
  • 上水彩蒲苑彩顏閣
  • 屯門兆禧苑雅禧閣
  • 油塘高翔苑高恆閣
  • 慈雲山慈正邨正康樓
  • 半山區堅尼地道 4 號君珀
  • 將軍澳新都城都會豪庭 1 座
  • 鰂魚涌西灣臺18 號逸意居 1 座
  • 沙田好運中心棕林閣
  • 大圍金獅花園金滿閣
  • 黃大仙新光中心 1 座
  • 屯門良德街12號海麗花園 1 座
  • 旺角富榮花園 7 座
  • 掃管笏愛琴海岸 2 座
  • 大圍恒峰花園 2 座
  • 觀塘祥和苑和悅閣
  • 鴨脷洲漁安苑霞安閣
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  • 大角咀港灣豪庭 1 座
  • 香港仔嘉隆苑嘉昇閣
  • 葵涌葵俊苑葵裕閣
  • 藍田康逸苑康年閣
  • 北角英皇道 395 號僑冠大 廈 A 座
  • 元朗朗屏邨鳳屏樓
  • 牛池灣嘉峰臺 1 座
  • 鰂魚涌英皇道1046號益昌大廈
  • 薄扶林寶翠園 1 座
  • 沙田水泉澳邨清泉樓
  • 沙田新田圍邨榮圍樓
  • 長沙灣麗翠苑麗棠閣
  • 慈雲山慈安苑安康閣
  • 元朗新時代中城 M7 座
  • 紅磡黃埔新邨嘉富樓
  • 馬灣珀麗灣 18 座
  • 粉嶺粉嶺中心 C 座
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  • 掃管笏愛琴海岸 1 座
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  • 薄扶林置富花園富怡苑
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  • 沙田希爾頓中心 C 座
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  • 沙田愉翠苑愉賢閣
  • 沙田碧濤花園金蘭閣
  • 屯門瑜翠園 1 座
  • 觀塘康寧道 11 號冠天閣
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  • 沙田穗禾苑豐年閣
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污水樣本陽性地點

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責任編輯：李榮忠

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