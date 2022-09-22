三位前特首罕有同場　前立會議員黃定光Cosplay乾隆帝現身

▲ 三位前特首曾蔭權、梁振英及林鄭月娥罕有同場。（陳靜儀攝）

為慶祝香港回歸25周年，各界慶祝活動一浪接一浪，本地知名收藏家今起，於中央圖書館展出國寶級瓷器及中式家具藏品，獲三位前特首林鄭月娥、梁振英及曾蔭權，一同出席開幕典禮撑場。【詳情即看：下一頁】

上屆特首林鄭月娥，自卸任後，罕有公開現身，今日獲邀為主禮嘉賓，以一身粉綠色套裝亮相，期間曾與在展覽的表演人員合照。她離場時，被問及卸任後近況，但她未有回應。

▲ 前特首林鄭月娥與現場表演人員合照。（陳葆琳攝）

至於一直低調的曾蔭權，今日在太太陪同出席典禮，一直坐在台下，直至剪彩儀式，方上台拍照，並在參觀展覽後離開。

▲ 前特首曾蔭權與太太一同現身，典禮完畢後二人拖著手離場。（陳葆琳攝）

身兼全國政協副主席的梁振英，是三位前特首之中，唯一上台致辭，他特別提及自己於2012年當選特首後後，致力推動設立文化局、推廣文化活動的對外交流，培養人才等，又稱設立文化局的主張，因為當時「被反對派拉布」而不能成事，很欣慰看到10年後，新一屆政府成立了文化體育旅遊局。

今日開幕典禮的另一亮點，是前立法會議員黃定光角色扮演（Cosplay）乾隆皇帝登場。事關展覽透過中式家具重現《乾隆是一是二圖》場景，黃定光趁機穿起古裝，模仿乾隆的休閒服，成為相片主角。他留得一臉長白鬍子，意外與乾隆形象頗為匹配，成為一眾展覽嘉賓打卡的「寵兒」。

▲ 前立法會議員黃定光Cosplay乾隆皇帝登場，與立法會議員梁毓偉合照。（梁毓偉提供）

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9