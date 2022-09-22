【名譽院士】鄭志剛推動創新精準慈善　獲港大頒授名譽大學院士銜以表障對社會貢獻

▲ 新世界發展有限公司行政總裁鄭志剛（左）獲頒港大名譽大學院士。（港大圖片）

香港大學今日（22日）舉行名譽大學院士頒授典禮，向5位傑出人士頒授名譽大學院士銜，以表彰他們對大學及社會的貢獻，其中新世界發展有限公司行政總裁鄭志剛因近年疫下將創新商界模式注入慈善事業，並推動藝術、保育工作等，獲頒名譽大學院士銜。

港大提及，鄭志剛掌管新世界集團旗下的物業發展、投資及基建等業務板塊戰略發展方向，疫情下將創新商界模式注入慈善事業，成立網上平台「Share for Good 愛互送」，利用科技，將捐贈與實際需求高效精準配對，惠及廣大基層家庭；去年更創立「新世界建好生活」非牟利房社企，為年輕家庭提供高品質、可負擔住房。

文化藝術方面，港大亦表揚鄭志剛於2008年創立K11品牌，開創「藝、文、商、社共融」獨特生態圈，前年宣布保育香港碩果僅存的文化表演古蹟皇都戲院。鄭志剛亦曾於2012年至18年間曾任港大校董會成員。

港大名譽大學院士於1995年設立，旨在表達對大學、對學術界及社會有獨特及傑出建樹的人士的敬意，並加強大學與廣大社群的聯繫，至今已有167人獲港大頒授名譽大學院士銜。

昨日頒授典禮由港大副校監李國寶主禮，5位最新獲頒授名譽大學院士銜的還包括香港大學榮休教授程介明、陳廷驊基金會信託人及策略總裁張添珞、港大「師友計劃」名譽總監Jill GALLIE，以及史丹福大學工程學院Willard R. and Inez Kerr Bell講座教授黃漢森。

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責任編輯：馮琪雅