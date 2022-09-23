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【或會打風】天文台料有熱帶氣旋形成當中　數天後料驟雨增多【附路徑】

社會 06:00 2022/09/23

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天文台料有熱帶氣旋形成當中，數天後料驟雨增多。（資料圖片）

天文台表示，今日（22日）氣溫介乎27至32度，部分時間有陽光及有一兩陣驟雨，吹和緩東至東北風，預料一股東北季候風的補充會在今日稍後抵達華南沿岸，風勢將會增強。

天文台指，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北偏東一帶，預料初時移動緩慢，稍後向西移動，時速約18公里，大致移向呂宋北部一帶。根據天文台熱帶氣旋位置及路徑圖，這個熱帶低氣壓或會升級至熱帶風暴，並會在9月26至27日最接近香港。

天文台表示，各模式對於該熱帶氣旋在南海之發展仍存在分歧，但較大機會維持環流細小的結構，預料受該熱帶氣旋及東北季候風的共同影響，下周初至中期廣東沿岸風勢頗大及有驟雨。

天文台展望，隨後數日風勢頗大，周末期間部分時間有陽光，局部地區有驟雨，而下周初驟雨增多。

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記者：李榮忠

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