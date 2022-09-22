【0+7在即？】田北辰引述消息：政府最遲下周公布　倘抵港「中招」毋須入住竹篙灣

▲ 實政圓桌立法會議員田北辰。（經濟日報資料圖片）

立法會議員田北辰今日引述消息指，政府最遲下周公布「0+7」方案，即取消酒店隔離，相隔一周左右便實施，即政圈盛傳的10月初。

田北辰透露，屆時登機前毋須核酸檢測，會由快速測試取代；抵港後維持核酸加快測，快測陰性即可離開，倘確診將送到隔離酒店，毋須入住竹篙灣。

他續指，抵埗後在機場進行的核酸檢測，目標約2小時內有結果，當局容許快測陰性者離開，倘核酸檢測發現陽性，傳播風險亦很低。

不過，他坦言，即使本港放寬至「0+7」，但旅客7日內並無「藍碼」，無法到食肆用膳，一樣不能吸引旅客來港。他反問：「旅客來到香港，要叫外賣在酒店食？香港是美食之都，如果真的想商務客、遊客回流，這是很大的阻礙。」

田北辰希望，爭取下一步再放寬至「0+3」或「0+2」，又認為在機場的檢酸測試長遠亦應取消，改由快測代替。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明