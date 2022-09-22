【掃黃行動】警方搗破賣淫集團拘骨幹成員　一條龍式安排入境檢疫到港賣淫

▲ 警方搗破賣淫集團拘骨幹成員，一條龍方式安排入境檢疫到港賣淫。（黃傑偉攝）

警方有組織罪案調查科聯同入境處於今日（22日）展開掃黃行動，行動中拘捕35人包括6男1女賣淫集團骨幹成員，年齡介乎26至53歲，及8男17女性工作者，年齡介乎21至41歲，分別來自內地及泰國。

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有組織罪案及三合會調查科警司呂思灝指，警方早前發現本地一個跨境賣淫集團，安排境外人士以水路偷渡來港賣淫，亦會到東南亞地方，以一條龍方式安排境外人士包括入境檢疫到港賣淫，集團會安排機票及入境檢疫酒店，之後安排攝影及網上廣告替賣淫人士物色客源，賣淫人士除要償還偷渡費包括機票，檢疫酒店費用外，每次交易後肉金亦要被抽佣，並受限制活動，及不時需要轉換工作地點。

警方經深入調查後，今日聯同入境處展開全港掃黃行動，先以串謀控制他人賣淫，及串謀依靠他人賣人收入為生拘捕6男1女集團骨幹成員，年齡介乎26至53歲，包括6名港人及1名泰國籍人士，其後聯同入境處掃蕩多個鳳樓及酒店地點，拘捕8男17女性工作者，年齡介乎21至41歲，包括1名內地女子及24名泰籍人士，罪名為違反逗留條件及非法入境。

警方相信已瓦解一個本地跨境賣淫集團。警方重申，控制他人賣淫，及依靠他人賣淫收入為生屬嚴重罪行，一經定罪,可被判分別10年及14年監禁。

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記者：黃傑偉