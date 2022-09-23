【STEM】女生讀STEM比例遠遜男生　鄭余雅穎設基金冀培育1萬名女生創科思維

▲ 周大福教育集團總裁及執行副主席鄭余雅穎成立基金，冀提高女生對未來STEM學科人才需求的認知，收窄性別差距。（馮琪雅攝）

未來社會對數碼技能人才需求大增，政府近年亦積極推STEM教育，但仍有女校高中連續數年也無法開辦電腦科，為培育女生對數碼科技興趣，周大福教育集團總裁及執行副主席鄭余雅穎去年成立基金會，目標2025年前啟迪1萬名中學女生創科思維；透過工作坊等活動，過去1年成功連繫35間學校逾千名女生，打破她們對學習編程的誤解，在高中選修STEM學科，為未來職場做好準備。

培菁女性創效基金 連繫逾千女生

鄭余雅穎已是第13年涉足教育，自2009年創辦教育機構ARCH Education，近年領導周大福教育集團亦擁有多間名牌幼稚園及國際學校，去年再成立「鄭余雅穎•培菁女性創效基金」。

她回顧前年疫情下，觀察到各行各業急需數碼轉型，有研究指部分人力資源和技能將被AI等科技取代，惟有調查卻發現本港僅4.1%女生投身STEM工種，男生相關比例遠高2倍，而修讀STEM學科的女生人數，在高中選科開始流失，高中（68.1%）及大學（13.9%）分別較男生低16及26個百分點。

鄭余雅穎表示深信「人才是由教育開始」，故新成立基金針對中二至中六女生，冀提高女生對於未來STEM學科人才需求的認知，收窄性別差距。

原以為編程「超級複雜」 女生參加夏令營後改觀

基金已透過到校編程工作坊，以及去年暑假起的2屆「未來領袖」夏令營等活動，成功連繫35間本地及國際學校，接觸1,100名女生，當中涉及保良局及仁濟醫院等辦學團體屬校，有女生起初以為編程「超級複雜」，事後發現只要合適教學方式，便「好易上手」。

鄭太指出，香港有公平教育機會讓男女學生修讀STEM科目，惟不少女生基於性別定型、自我設限，慶幸有原本無意修讀資訊及通訊科技科（ICT）的女生，在去年參加過夏令營、認識相關行業發展後，在高中選科改變主意。

「女菁傳承編程」 發掘未來領袖

她表示基金今年重點推出「10,000女菁傳承編程+計劃」，盼以「培訓與傳承」模式，啟導女孩學習編程及其他未來程式語言，並擔任義務導師向社區內其他女孩傳授所學，並在領導能力、升學及職前規劃等方面增值，培育成為未來領袖。基金亦將於下月8日舉辦首屆「明日女菁領袖峰會」，鄭太以及科大候任校長葉玉如、希慎集團執行主席利蘊蓮等多名女性領袖會出席分享。

基金會盼未來讓更多女生受惠。學校、青年團體及其他機構如欲了解更多關於基金及其課程資料，可瀏覽基金網頁 或電郵至info@jycgirlsimpact.org。

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記者：馮琪雅