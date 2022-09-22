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【本地展覽】「香港潮州節」今日開鑼　過百攤位展銷潮汕特色美食及工藝品

政治 22:39 2022/09/22

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「香港潮州節」今日開鑼。

「香港潮州節」今日在會展開鑼，主打「品味‧潮汕」雲旅遊，一連5日在會展設138個攤位，展銷潮汕特色美食，另有潮繡、陶瓷、泥塑、金漆木雕等工藝品。現場亦設有「南國之花」之稱的潮劇、精彩的舞蹈和音樂表演。潮州節今年首次移師室內舉行，市民可透過創科及綫上直播，綫上暢遊潮汕名勝古迹。

另外，展覽設「潮人會客室」交流節目，由多位重量級名人擔任嘉賓，包括警務處處長蕭澤頤、前行會召集人陳智思、行會成員高永文等，更邀得潮菜大師許美德教煮潮菜。

政務司司長陳國基，副司長卓永興及多名立法會議員，今日均有出席開幕典禮。負責主辦今次展覽的香港潮屬社團總會主席陳振彬於開幕禮致辭表示，舉辦潮州節正是為了加強與家鄉的密切關係，增進香港與世界各地的交流合作，希望用雲旅遊紓解鄉親思鄉之情，啟動綫上暢遊潮汕名勝的新形式。

監事會主席林建岳則指，希望面向各個族群，推動文化傳承，講好中國故事，同時亦透過展覽介紹潮汕傳統文化。他希望今次活動在聯繫鄉情之餘，能夠加強年輕人的國民身份認同，成為年輕人認識祖國、認識中國傳統文化之旅。

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責任編輯：陳葆琳

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