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合作開辦事處全因對方「靚仔」　梁熙、管浩鳴擬合組12人男團？

政治 22:53 2022/09/22

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梁熙和管浩鳴早前合作，在筲箕灣愛東邨合辦地區辦事處，今日舉辦開幕禮。（民建聯提供）

近年本港男團、女團當道，就連政界亦牽起組隊潮。民建聯立法會議員梁熙及選委界議員管浩鳴，最近就打算合組12人男團，更計劃向保安局局長鄧炳強、全國人大常委譚耀宗「埋手」？

雖然梁熙來自港島東，管浩鳴則出身宗教界，兩人所屬界別大不同，但他們早前就決定合作，在筲箕灣愛東邨合辦地區辦事處。

梁熙今日舉行開幕禮上，就解釋促成合作的原因，竟然是因為「管牧夠靚仔」，還大讚對方形象好。梁熙又笑言，管浩鳴亦「好大愛」，選擇「包容活潑好動的梁熙」，合辦地區辦事處。

管浩鳴發言時亦「回禮」，笑指自己也是因為對方「靚仔」而合作。他之後就解釋，亦是因為看到梁熙在議會表現很好、非常勤力，故希望夥拍對方做好地區工作。

管浩鳴早前曾與部分男議員，在一個長者音樂會上獻唱。梁熙就打趣道，管浩鳴唱聖詩「好叻」，可以成為團內「唱歌擔當」，冀日後在地區「拍住上」，可以「一唱一和」。

梁熙還說，希望男團可以吸納更多人加入，他更向出席開幕禮撐場的嘉賓「埋手」，包括本身是民建聯元老的譚耀宗。作為黨內後輩的梁熙指，譚耀宗可以成為團內「顏值擔當」，大讚「譚Sir」是政壇長青樹，不少街坊都大讚他「靚仔」，更紛紛要求合照。

同場的鄧炳強亦「未能幸免」，梁熙則形容對方是「吸粉擔當」，因為鄧炳強不論在Facebook或小紅書上，都有很多「粉絲」支持。

至於管浩鳴亦附和道，倘「立法會男團」再有活動，可能要擴大規模，相信能夠找齊12個人，還笑言未來加入男團，要經過篩選呢！

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撰文 : 傅流螢

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