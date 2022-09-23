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【放寬檢疫】商界倡短期內達致「0+0」　林健鋒籲機場人手、酒店等配套妥善配合

政治 17:36 2022/09/23

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行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒。（資料圖片）

海外或台灣經機場抵港人士檢疫安排，下周一起調整至「0+3」，上機前毋須進行核酸檢測。商界對政府放寬檢疫安排表示歡迎，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，有信心無論是旅客、商務客或海外投資者，都會重新選擇香港作為首選地。

他預期，訪港人數將顯著增加，認為政府在各項配套，包括機場人手配置、隔離酒店、交通安排及追蹤管理方面都要妥善配合。

林健鋒又提及，現時許多地方已經不設入境限制，相信港府可以循序漸進，在不影響醫療負荷的前提下，「消除所有不必要的障礙、不方便的措施」，並希望下個短期目標是「0+0」。

香港紡織業聯會會長陳亨利亦建議，港府政府進一步提出清晰的通關路線圖，盡快放寬至今年內達致「0+0」，吸引國際展覽和會議回流香港，讓工商界部署未來的工作計劃和策略，並向外宣告香港重新開放，迎來世界各方客人，才能追趕其他競爭對手。

他又提及，因應早前香港的防疫措施，不少「人流」、「錢流」短暫搬到其他城市，連同國際會議展覽的數量減少，規模萎縮，造成業界訂單流失嚴重，其中一個與服裝相關的國際會議疫情前在香港舉行，今年移師到德國，亦早已計劃下年搬到曼谷。

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責任編輯：陳葆琳

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