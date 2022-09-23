【日本免簽自由行】12月東京札幌機票即時搶貴至1.5萬元　國泰推首爾曼谷2人同行85折（一文即看票價）

▲ 日本開關，機票即搶貴。（資料圖片）

日本首相岸田文雄宣佈10月11日起放寬旅客入境自由行及短期停留免簽證安排，對港人來說是天大喜訊，加上盛傳港府下周公布「0+7」檢疫安排，推高港人遊日意欲，不少港人已開始搶購機票。有航空公司在聖誕檔期的東京及北海道札幌來回機票價格貴至1.5萬元仍然搶手，部分日子的經濟客位只剩幾個機位。



有航空公司反映近2周的機票預訂極速回升，但機位供應量仍只是疫情前的3至4成，日本公布「開關」將進一步刺激遊日意欲，料機票價格會再颷升。

新冠疫情至今2年多，隨著港府調整入境檢疫措施在望，不論是「0+7」或者「0+3」，對港人外遊都相當吸引。港人「返鄉下」不是夢，不少人已經開始訂機票，尤其10月機票售價幾乎可以同12月旺季看齊，反映港人遊日的熱切程度。近日各大航空公司亦狂推宣傳及優惠，但價格絕不便宜。

TOPick比較多間航空公司的日本機票價格，以昨晚（22日）航空公司官網價格計算，國泰航空10月東京來回經濟艙價位，約由6,800至13,000元起，較疫情前貴逾倍；12月更升至約8,700至14,500多元起。以12月23至29日橫跨聖誕假期為例，機票高達約14,500元起。

至於早前宣布在10月31日重開香港至東京羽田機場航綫的全日空（ANA）航班，11月初的東京來回票價約6,700元起，到12月23至30日的聖誕價位亦約10,000元起。

日本航空的10月東京來回機票要7,500元起，聖誕12月23至30日票價亦同樣過萬元，約10,600元起。

香港快運雖然價格相對「親民」，但10月東京來回連行李都要3,500起，12月聖誕都要8,800元起，以廉航來講價錢並不廉宜。

至於大阪、福岡及北海道札幌同樣熱門。香港快運10月大阪及福岡票價都要3,000元起；而國泰10月大阪來回票價為5,500元起，至12月升至8,800元至13,000元不等。

有業界指滑雪勝地北海道的機票更搶手，12月國泰札幌來回票價全線11,000起跳，聖誕檔期亦高至15,000起。

不過航空公司都有推優惠，香港快運10月將復飛沖繩那霸，即推沖繩來回連稅1,771元起，包行李約2,300元。機票適用於10月16日至明年10月28日，初期每星期4班機，明年1月中起增至每日1班。

隨著歐美、日韓及東南亞開關，國泰亦有推其他航綫的優惠，9月30日前，用優惠碼預訂1張來回指定目的地之機票，有9折優惠；預訂2張或以上有85折優惠。相關優惠適用於10月1日至明年3月31日出發的指定航班，包括首爾、曼谷、新加坡、吉隆坡、胡志明市等亞洲地點，但不包括日本航綫；還有紐約、洛衫磯、三藩市、巴黎、悉尼、阿姆斯特丹等歐美地點。

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記者：吳雋妍