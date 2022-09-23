【工傷復康計劃】求診私醫付公院診金　勞工處料5千建造工友受惠

▲ 勞工處推出「工傷僱員復康先導計劃」，助肌肉骨骼受傷的建造業工友加快復康進度，盡早重返崗位。（馮漢柱攝）

建造業工傷時有發生，受傷僱員一旦錯過黃金治療時機，重投工作的難度就增加。有鑑於此，勞工處宣布由今日起推出3億元的「工傷僱員復康先導計劃」，讓肌肉骨骼受傷的建造業工友經核實後，前往私家門診進行復康治療，只需支付公立醫院/診所的診金，並設有專案經理跟進，以加快受傷工友復康進度，盡早重返崗位。先導計劃將試行3年，預計將會有5,000名建造業工友受惠。

根據勞工處數字，2021年一共有10,531宗工傷個案需要6周以上的時間康復，當中2,249宗是建造業的工友；而有5,100宗個案需要康復超過6個月，當中有1,504宗來自建造業。

肌肉骨骼受傷 助加快復康

署理勞工處處長梁永恩指，建造業有9成的工傷是與肌肉骨骼有關，而受傷工友若果在受傷後6個星期內仍未有治療，康復機會便降低，而「工傷僱員復康先導計劃」是為建造業工傷僱員，提供快捷的私家門診康復治療，把握黃金康復期，避免工傷變成長期病患，減少受傷工友康復的時間。

「工傷僱員復康先導計劃」在2019年的施政報告中首次提及，其後經過設計、招標及籌備，於今日正式推出，而所有今年9月1日或之後建造業發生的肌肉骨骼受傷工傷，都可以申請。梁永恩指，計劃設有個案經理，跟進受傷工友的治療需要，並在其達致最佳康復水平時，與僱主協調安排輕工崗位。

先導計劃的服務範圍包括私家門診的康復治療，包括醫藥治療、物理治療、職業治療及影像檢測服務及電診檢測服務，符合資格參加者僅需要支付公立醫院或公立診所的收費。他說，計劃將試行3年，預計將會有5,000名建造業工友受惠，政府投入逾3億元。他強調，5,000名額是根據過往數字的推算，而計劃本身並不設上限。

及時治療 9成半年內返崗位

勞工處職業健康顧問醫生溫遠光指，計劃推行後，勞工處會根據已呈報的工傷個案，識別合適的建造業工傷僱員參與先導計劃。他指，現時公立醫院專科排期較長，如物理治療動輒要等待70星期，有機會延誤康復進度，而若透過先導計劃，大約5日左右便向私家門診求醫。他補充根據過往資料，若受傷工友可以得到及時治療，9成傷者可以在半年內重返崗位。

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記者 袁澍