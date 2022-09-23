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【大灣區】醫管局冀8醫生獲批有限度註冊來港　2年內再引300內地醫護 　

社會 00:00 2022/09/23

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醫管局冀8醫生獲批有限度註冊來港　2年內再引300內地醫護 　（黃建輝攝）

本港公立醫院醫護流失率上升，醫管局主席范鴻齡形容情況令人憂慮，局方成立中央粵港澳大灣區諮詢委員會，冀善用大灣區機遇，並於今（23日）大會通過委員會建議，循4方面引入大灣區醫護來港交流及培訓本地人才，其中8名醫生待醫委會批准申請其「有限度註冊」申請便可在公立醫院執業，局方亦已邀請5至6名放射診斷技師及3名大灣區資深中醫師來港；另計劃未來兩年引入300名內地護士，其中70人最快明初抵港。

根據醫管局最新數字，截至上月，過去一年醫生流失率進一步升至8.3%、護士流失率亦達10.1%，醫管局主席范鴻齡形容情況令人憂慮，並透露昨日局方大會已通過4個計劃從大灣區引入人手，包括醫生交流計劃、中醫訪問學者計劃、專科護理知識交流計劃及放射技師交流計劃。他又指，如果內地專家在香港服務時出現醫療事故，醫管局會付上最終責任 。

范鴻齡透露，現暫有8名大灣區資深醫生有意來港，待醫委會批准申請其「有限度註冊」申請便可在公立醫院執業，亦已邀請5至6名大灣區放射診斷技師來港交流；另未來兩年期望引入300名護士免註冊來港協助臨床服務，首批約70人料明年初抵港，每人將留港10至12個月。中醫藥管理委員會亦已批准3名大灣區資深中醫師來港培訓本地中醫，冀擴充痛症、中風和癌症紓緩以外的領域。

醫管局上月成立中央粵港澳大灣區諮詢委員會，職權包括就醫管局於大灣區發展提供策略性意見，成員包括全國政協委員陳清霞、行政會議成員高永文、前財政司司長梁錦松等。范鴻齡形容對委員會寄予厚望，希望善用大灣區機遇，為病人提供最好服務及提升局方可持續發展。

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記者：鄧凱文

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