【明日戰記】古天樂宣布展開30年電影大計　古仔否定香港電影已死：係睇我哋點選擇

古天樂有份投資兼任監製及男主角的香港特技片《明日戰記》，在8月25日正式上映，現時在香港上映3星期票房已6100多萬元，暫居香港電影史上華語片十大票房第4位。

而古天樂《明日戰記》由本周五（9月23日）起全香港及澳門所有放映場次（IMAX版、4DX版及CGS巨幕版場次除外），於片尾工作人員名單後將有神秘片段絕密公開。

古仔在今晚（9月22日）現身銅鑼灣的戲院出席《明日戰記》謝票，同時宣布天下一電影公司的30年計劃：「天下一電影公司的30年計劃已經走過10年，接下來的20年計劃中，我宣布將開拍《明日戰記》前傳動畫電影！」

他更表示：「《明日戰記》動畫版將會為純香港製作，旨在培養電影特技的下一代，令下一代成就更光輝。」

▲ 古天樂

動畫預告登場

《明日戰記》動畫版的20秒預告也率先登場，觀眾也可在本周五起在電影片尾時看到。當中有盆栽形狀潘朵拉、機甲部隊女成員曝光、也有對應三位機甲部隊成員泰來（古天樂）、鄭重生（劉青雲）、臭鼬（姜皓文）的合照。

除此之外，預告亦出現「失控」、「叛變」、「存亡抉擇」、「起源」等關鍵詞。

古仔劇透指動畫版將會出現女版裝甲：「嗰個真係我老婆嚟。」動畫版出現的「老婆」大概是他戲中角色泰來的妻子。

絕密預告最後一幕，顯示「前傳2025」，似乎《明日戰記》前傳動畫電影將會於2025年推出。

▲ 「前傳 2025」

未來30年大計

古仔在場公布30年的天下一大計時，先提到自己小時候睇《星球大戰》，到現在此系列仍有新作推出，故事延續40年，另外《異形》亦發展成《普羅米修斯》，他認為《明日戰記》故事具發展空間，但需要大家的支持：「希望未來20年，可以用我哋呢個諗法去培育下一代生命，下一代嘅人可以成就更光輝未來，呢個係我30年計劃嘅夢想。」

他回憶稱，上星期導演出席一個有關電腦科技的講座，席上有學生指睇《明日戰記》哭了3遍：「佢哋話原本讀呢科驚冇出路，但睇完電影覺得自己仍有未來，呢一行繼續需要人才。」

古仔續指：呢個係30年計劃，頭10年係做呢個電影，將來10年會培育下一代去承接呢個電影業，我願意行出第一步，肩負呢個責任行落去。啲人話電影業已死，其實唔係，我哋係有選擇！《明日戰記》仍有不足，我哋會去改進，希望大家支持，將來電影會縮短製作時間，連驚匪片都有特技效果，希望將來可以做到！」

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否定香港電影已死

一向為電影行業出心出力的古仔，不同意外間稱「香港電影已死」的說法，表示：「係睇我哋點選擇。當我哋有選擇權時候，呢個世界就不一樣。」

他補充：「喺電腦世界入面得0同1，如果揀咗0，永遠都係原地踏步，但我揀咗1，我願意行出呢一步。無論呢件事成與敗都好，我都必須肩負起呢個責任，有咗1之後，就會有2同3，有更大可能性。」

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