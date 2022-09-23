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【亻言 】Alfred+Marf+CK創作新歌　許廷鏗與《全民造星IV》囡囡合擦火花

娛樂 11:10 2022/09/23

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許廷鏗（Alfred）、COLLAR成員邱彥筒（Marf）和STRAYZ成員黃斯琪（CK）攜手合作。

「熊爸爸」許廷鏗（Alfred）最新推出新歌《亻言 》，更特意找來《全民造星IV》的兩位A組囡囡COLLAR成員邱彥筒（Marf）和STRAYZ成員黃斯琪（CK）合作，給予樂迷新驚喜。

Alfred、CK和Marf一起為《亻言 》作曲，不少樂迷對歌名有不同解讀，Alfred指「人言」或「信」由樂迷自行領會。

【鄭欣宜演唱會】許廷鏗與欣宜同行走過高低　Alfred為Joyce任嘉賓完成七年之約

人言為信

Alfred於IG發帖文分享花絮照及影片，並寫道：

【 人言如可畏 】
/
新作明天正式面世
率先披露合作單位
全民造星4我啲囡
Marf 同 CK 參上！
@_marifemarife_ @ckzzzck
/
向右👉有得聽小小🤏
/
#好多人問首歌咩名
#信 定 #人言
其實就係 #亻言
#讀法為人言
#人言為信
#聽一吓自己領會
/

CK留言示愛：「愛你❤️🥹」

【自許紀錄】許廷鏗預售黑膠唱片連結有心人　Alfred：現今最難求的互相關愛

    點擊圖片放大
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    +6

父女合作

Alfred其後再分享：

【亻言 】
/
人言為信
/
喧鬧的網絡世界
只得鍵盤在叫囂
/
人言或許可畏
願創作能載道
/
曲｜CK / marife / 許廷鏗
詞｜王樂儀
編｜XTIE
監｜于逸堯
/

Marf留言感謝Alfred邀請：「Thank you bear papa for having us👨‍👧‍👧🤍 it’s my pleasure to work with you guys🥹🙏🏻🙏🏻」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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