【亻言 】Alfred+Marf+CK創作新歌　許廷鏗與《全民造星IV》囡囡合擦火花

▲ 許廷鏗(Alfred)、COLLAR成員邱彥筒(Marf)和STRAYZ成員黃斯琪(CK)攜手合作。

「熊爸爸」許廷鏗(Alfred)最新推出新歌《亻言 》,更特意找來《全民造星IV》的兩位A組囡囡COLLAR成員邱彥筒(Marf)和STRAYZ成員黃斯琪(CK)合作,給予樂迷新驚喜。

Alfred、CK和Marf一起為《亻言 》作曲,不少樂迷對歌名有不同解讀,Alfred指「人言」或「信」由樂迷自行領會。

人言為信

Alfred於IG發帖文分享花絮照及影片,並寫道:

【 人言如可畏 】

/

新作明天正式面世

率先披露合作單位

全民造星4我啲囡

Marf 同 CK 參上!

@_marifemarife_ @ckzzzck

/

向右👉有得聽小小🤏

/

#好多人問首歌咩名

#信 定 #人言

其實就係 #亻言

#讀法為人言

#人言為信

#聽一吓自己領會

/

CK留言示愛:「愛你❤️🥹」

父女合作

Alfred其後再分享:

【亻言 】

/

人言為信

/

喧鬧的網絡世界

只得鍵盤在叫囂

/

人言或許可畏

願創作能載道

/

曲|CK / marife / 許廷鏗

詞|王樂儀

編|XTIE

監|于逸堯

/

Marf留言感謝Alfred邀請:「Thank you bear papa for having us👨‍👧‍👧🤍 it’s my pleasure to work with you guys🥹🙏🏻🙏🏻」

