【亻言 】Alfred+Marf+CK創作新歌 許廷鏗與《全民造星IV》囡囡合擦火花
「熊爸爸」許廷鏗（Alfred）最新推出新歌《亻言 》，更特意找來《全民造星IV》的兩位A組囡囡COLLAR成員邱彥筒（Marf）和STRAYZ成員黃斯琪（CK）合作，給予樂迷新驚喜。
Alfred、CK和Marf一起為《亻言 》作曲，不少樂迷對歌名有不同解讀，Alfred指「人言」或「信」由樂迷自行領會。
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人言為信
Alfred於IG發帖文分享花絮照及影片，並寫道：
【 人言如可畏 】
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新作明天正式面世
率先披露合作單位
全民造星4我啲囡
Marf 同 CK 參上！
@_marifemarife_ @ckzzzck
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向右👉有得聽小小🤏
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#好多人問首歌咩名
#信 定 #人言
其實就係 #亻言
#讀法為人言
#人言為信
#聽一吓自己領會
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CK留言示愛：「愛你❤️🥹」
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父女合作
Alfred其後再分享：
【亻言 】
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人言為信
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喧鬧的網絡世界
只得鍵盤在叫囂
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人言或許可畏
願創作能載道
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曲｜CK / marife / 許廷鏗
詞｜王樂儀
編｜XTIE
監｜于逸堯
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Marf留言感謝Alfred邀請：「Thank you bear papa for having us👨👧👧🤍 it’s my pleasure to work with you guys🥹🙏🏻🙏🏻」
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撰文 : TOPick柴犬出動