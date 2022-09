【恩愛夫妻】陳茵媺復出拍新劇《羅密歐與祝英台》　與陳豪相隔10年再次拍拖更收工

陳豪與陳茵媺(Aimee)一向是圈中的模範夫妻,自從二人於9年前結婚後,Aimee為丈夫誕下3名子女,退出幕前專心相夫教子。但對演藝工作仍抱有熱誠的Aimee,近日復出開拍TVB新劇《羅密歐與祝英台》。

今次新劇更是夫妻檔上陣,久未投入拍攝工作的Aimee非常興奮,日前分享過她的新造型後,今日清晨上載了一張與老公陳豪的合照,紀錄二人相隔10年再次一起收工的畫面。

陳豪陳茵媺超恩愛

Aimee與陳豪因合作劇集《心戰》日久生情,二人於2013年結婚,同年底誕下長子Aiden,接下來更3年抱3,誕下了次子Nathan與幼女Camilla。

她在婚後亦全面退出幕前,專心照顧家庭,陳豪則繼續努力劇接劇,男主外女主內,可謂圈中的模範家庭代表。

然而一直以來,陳豪都有透露Aimee對演藝事業仍抱持熱情,現年41歲的Aimee即使已是3之母,但仍落力維持身型與外表,早前發放的生活照更散發著濃濃的少女味,完全是準備隨時復出的狀態。

夫妻檔合作

見3名子女已經長大,Aimee心癢癢決定復出,接拍TVB新劇《羅密歐與祝英台》,日前更在社交網站分她全新的剷青造型照。

陳豪更曾在訪問中透露,太太為了應付新劇中多場動作戲,努力在家操練體能,現時更擁有六塊腹肌、比他更fit!

而是次太太事隔多年復出拍劇,陳豪決不讓出劇中男主角的位置,要跟Aimee夫妻檔上陣,他曾在訪問中提到:「太太這麼久沒拍戲,她第一次復出,如果男主角不是我,我個心會『哽』住!」不過他卻表示劇中並沒有太多的感情戲,更遑論親密戲碼。

近日新劇已正式開拍,在今日清晨,Aimee貼出一張夫妻合照,陳豪雙眼明顯有疲態,帽下蓋著留長了不少的頭髮。

反而剛復出Aimee眼醒神,頭髮清爽,看起來比老公的頭更短。

Aimee寫道:「Wow. The last time we finished filming a scene together was over 10 years ago. (上次我們一起結束拍攝已經是超過十年前的事)@moses_chan_ Race you home . #一齊收工 #羅密歐與祝英台」好友鍾嘉欣和謝安琪亦有留言大讚二人甜蜜。

