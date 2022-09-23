【父母教養】批父母成日帶仔女去迪士尼　港男怒轟：唔識教仔嘅行為

▲ 港男認為，父母經常帶子女去迪士尼是「唔識教仔」的行為。

每當周末、假日，家長都頭痕要帶小朋友去哪裡玩，主題樂園是其中一個深受歡迎的親子好去處。不過，近日有網民在網上討論區發文，斥父母經常帶子女去迪士尼樂園，是「無營養」、「唔識教仔」的行為，淪為消費工具。帖文引起熱論，而一班經常帶子女去樂園的藝人也被點名評論。

有網民在連登討論區以「得罪講句，唔識教仔女的父母，先會成日帶小朋友去迪士尼樂園」為題，事主指，經常聽到人講「有小朋友就明」，但他仍不解為何香港父母要經常帶小朋友去迪士尼，他強調自己所說的是一星期差不多去足7日，像落公園般隨意。

呢啲完全係老豆老母完全唔識教仔的行為，去迪士尼根本是完全無營養的活動。

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批父母無學識

事主認為，家長可能覺得小朋友識叫「Iron Man」、「Spiderman」就是識多了英文生字，但此舉變相令孩子沉迷Marvel和米奇老鼠，淪為消費工具，相當悲慘。他認為，父母應用心培養小朋友，例如去海洋公園看魚、認識大自然，甚至學煮飯仔、書法等親子活動。

不過好可惜，現代父母都是無咩學識、又無文化，港女港男本身拍拖就是消費再消費，所以同仔女出街，一樣都是消費再消費，完全浪費時間。

藝人也中槍

有網民認同事主，認為去迪士尼只是純娛樂，每次表演都差不多，倒不如讓小朋友有更多其他體驗，只是家長懶得諗活動。另有人指藝人經常去迪士尼，亦助長此風氣，例如謝安琪及張繼聰一家、王祖藍、陳茵媺及湯盈盈等。

有網民則認為事主的說法過激，覺得家長帶小朋友去迪士尼，與小時候去公園一樣，而且玩樂本身目的就不是學習，而且普遍父母都有購買迪士尼年票，帶孩子去放鬆也未嘗不可。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳