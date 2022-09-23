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【放寬檢疫】黃傑龍：宣佈復常不會即興旺須規劃　冀經濟官員多主導抗疫

社會 10:29 2022/09/23

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(馮漢柱攝)

港府正研究調整檢疫政策。優質旅遊服務協會主席黃傑龍今日（23日）表示，現時討論「0+3」或「0+7」方案是微觀，其實經濟危機比疫情更是最大敵人、嚴重，世界銀行宣佈下年全球或會進入滯帳，為經濟萎縮，由1970年開始全球未曾試過，所以經濟危機已超越病毒危機。

黃傑龍接受電台訪問時指，如果每周仍需要觀察確診數字、失業率，再決定如何恢復經濟，是無能力解決世紀經濟，認為經濟官員要多主導抗疫，才有機會走出今次經濟危機，按現時放寬速度，香港的復常工作比其他地區或國家遲了半年至一年，復常要有規劃，例如旅遊業也需要時間準備人手及旅遊巴等。

復常不是一宣佈就立即得獎，是不會整個香港即刻興旺，因為世界各地旅客有常態

被問到是否要放寬社交距離措施。他則認同防疫措施必須鬆綁才可以解決經濟問題。

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記者：余思嵐

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