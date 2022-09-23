【婆媳關係】奉子成婚未入門無限幻想　與奶奶共處13人大家庭結局神逆轉

▲ 一個好嘅奶奶真係可遇不可求呀！

「婆媳關係」很微妙，一名奉子成婚的人妻，知道婚後要與奶奶共處，而且夫家多達13人的大家庭，不期然幻想像電視劇的「緊繃婆媳關係」，但誓估不到結局超意外，讓她直呼「媽媽我愛你」，令不少網友羡慕不已。

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該名人妻在facebook社團「靠北婆婆2.0」發文，主題是「我不是來靠背婆婆，我是來感謝婆婆。」，她透露與丈夫因懷孕而閃婚，當她知道奶奶家是13人一起住的大家庭時，腦海無限幻想，

我心中就有無止盡腦補會不會像8點檔一樣婆媳關係超緊繃。

不過事實證明，她想多了，奶奶與其他家庭成員都對她很好，在她懷孕期間身體不舒服，每天可以睡到自然醒，餐桌上永遠都會幫她預留飯菜！當懷孕後期，她肚子大到壓到神經，奶奶更會進房間替她按摩！

現在小孩一歲多婆婆從來不會干涉我怎麼帶小孩，都會說我很辛苦，很偉大！

每當假日人妻有空，便會與奶奶一起包水餃跟她學做飯，這是在原生家庭都沒有過的，她坦言把奶奶當成媽媽，什麼話都會跟她說，有時候更會把酒談心，一罐啤酒兩份飲，跟老公有意見分歧的時候，奶奶都會站在她身後幫她講話！

真的生了小孩才會知道是不是遇到好老公好婆婆！媽媽我愛你！

樓主遇到好奶奶，羨煞了不少網友，網友看到她的貼文後也紛紛回應，「看了好感動，終於有幸福的媳婦。」、「兩位上輩子有攜手拯救地球」、「你很好遇到好的要珍惜，但是好的還是少之又少，因為很多人都不會將心比心，自私，因為我們始終是外人」、「也是有好的婆婆,不是所有婆婆都是惡婆婆,恭喜妳嫁到好門」、「一個明理的婆婆一個懂的感恩的媳婦，互相尊重，互相扶持，很贊！」，有網友更指樓主真好褔氣！真心的為她高興，這不是人人都有的，「可遇不可求，這種婆婆很稀少，瀕臨絕種。」

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責任編輯：王明芳