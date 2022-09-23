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【職場文化】踏入職場不同場合打扮得體 張宏艷：是對顧客及同事的尊重

休閒消費 14:41 2022/09/23

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化粧技巧實在不可不學。

兩個女兒遠行在即，為令她們好好展開人生新一頁，趁她們搭飛機出發前，送上一份特別的禮物——三母女一齊參加專業化粧班。

我非常贊成一句話，「世上沒有醜女人，只有懶女人」。十八廿二的少女，當然青春無敵，但只靠「天生麗質」甚麼也不做，則不能持久。踏入社會工作，在不同場合打扮得體，是對顧客、同事的尊重。因此，化粧技巧實在不可不學。如果以為照着自己五官加了顏色就等於化粧，則太天真太傻了。

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兩個女兒有時化了粧見朋友、工作實習，匆匆出門之際，不是粉底太厚、粧容太乾，就是眼綫太怪、胭脂太紅，看着總覺得有些不對勁。於是帶她們參加專業化粧班，讓專業老師指導一下。

「未學化粧，先學護膚。」老師上第一堂，要求大家素顏出席，介紹的要訣，與我幾十年前訪問化粧大師植村秀時的重點一模一樣。皮膚是化粧品底下的「畫布」，必須好好保養。清潔皮膚後，輕輕拍上化粧水，滋潤皮膚，再搽上潤膚膏。皮膚全部吸收之後，再搽上調整色素的base，然後搽上非常薄的粉底液，保持輕柔感覺。均勻搽了粉底，輕輕拍少許散粉，就是化粧的基礎。至於化粧技巧，下回再談。

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全文刊於《晴報》，原題為母女學扮靚

撰文 : 張宏艷 資深傳媒人、資深港媽

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