【日本開關】ANA10月底羽田復飛每周7班　香港來回東京機票3千元起【內附連結】

▲ 羽田復飛後，ANA 每星期將會有7班機來往東京

日本首相岸田文雄宣布，日本由10月11日起恢復免簽證自由行，同時取消入境人數限制。在疫情前本來可免簽證赴日的旅客，目前由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫限制，仍需辦簽證才能去日本，自10月11日起他們將不再需要申請旅遊簽證，亦無需通過旅行社預訂旅行團，遊日更容易。

加上ANA全日空將於10月底重開羽田航線，真的可以趁秋天去賞楓，或者冬天去滑雪，再 Shopping 掃貨兼歎美食。乘搭ANA全日空，以11月9日去、11月13日返為例，香港來回東京現$3,147起 (連稅$5,029起)，價格已包兩件23kg寄艙行李額，可以買多幾件手信，真開心。

今次重開的羽田線是午機去、早機返，而原本的成田線時間就好些，是早去晚返。羽田復飛後，ANA 每星期將會有7班機來往東京，選擇更多。

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【航班時間】

去程：

[成田] NH812 09:00 – 14:10 (逢星期一、三、六)

[羽田] NH860 14:20 – 19:15 (逢星期一、三、五、六)

回程：

[成田] NH811 18:30 – 22:45 (逢星期二、五、日)

[羽田] NH859 08:50 – 12:55 (逢星期一、三、五、六)

出發日期：2022年10月31日-2023年3月25日

以上價格係以乘搭成田線為例，而羽田出入嘅價格或會有輕微差別。大家可以上 ANA官網用彈性票價睇那日有航班，再去Trip.com預訂就更抵。

記者：郭秀芳