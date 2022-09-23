【J2女神】陳若思參選港姐前曾當KOL　 Amber由豪派福利到成入屋小花【多圖】

有留意J2節目的話，也不難發現一系列新節目《J2ers：Blah Blah Blah試新室》、《呢鋪開乜：開壇》中有陳若思（Amber）的身影，將推出的節目《港女野人》繼續有Amber的份兒。

細細粒但身材好的Amber曾參選《2020年香港小姐競選》並入圍最後十強，於2021年初起成為《Think Big 天地》、《Hands Up》兒童節目，至8月初離開節目。

有在劇集客串、參與J2節目的Amber盡情展現自己的獨特性，而她在過往其實先後改名、激減30磅，更刪去IG內的性感與Cosplay相片，在演藝路上成為一個全新的自己！

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曾任Playstation Girl

在2018年的動漫節，當時姓名為「陳紫瑩」的Amber與保錡前女友賴嘉賢（Carrie）一同為 PlayStation 擔當過模特兒，又拍下不同造型的Cosplay、「爆乳」泳裝相片，可惜現時已在其社交平台上消失。

Amber在參選香港小姐前曾任職理財策劃顧問經理，又於2019年參與拍攝由司徒夾帶主理的寫真集《私圖》（第二冊）。

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後來，Amber再以「陳煦凝」名義參選《2020年香港小姐競選》，更在賽前被傳媒稱為大熱人馬，可惜最終十強止步，並在同年9月初成為TVB經理人合約藝員。

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再度改名

在2021年10月，Amber於IG宣布自己改名為陳若思，她寫道：「靜靜雞話俾大家聽 我改咗個名 叫陳若思 大家以後可以叫我做思思 多多指教」。

Amber平時也不時更新IＧ，大派福利，現時以可愛、甜美風格為主，也看到她會行山、打拳，只是輕露纖腰、事業線，不如以往般「搏到盡」。

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參與《港女野人》

Amber除在《J2ers：Blah Blah Blah試新室》、《呢鋪開乜：開壇》內演出外，她也有份亮相J2全新節目《港女野人》，節目將於10月3日首播。

Amber與同為港姐出身的J2ers何泳芍（Honey）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）將挑戰港九新界不同難度系數山野、走訪香港「秘密靚景」、大玩水上極限及野外活動包括車中泊等，更需接受製作組安排的大量考驗及訓練。

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