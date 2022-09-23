【環保回收】林超英：見證喵坊解開回收商不接收紙品死結　斥科技園不續約行為短視和離地

▲ (林超英fb)

位於元朗創新園的全港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」不獲業主科技園公司續約，一旦未能覓地重置廠房，每月約百噸紙包飲品盒及約千噸廢紙或無人回收而要棄置堆填區。前天文台台長林超英今日（23日）表示，科技園行為等於破壞環境，反映短視和離地。

林超英在社交平台指，探訪了位於元朗工業鄒的 Mill Mill 喵坊，親眼見證帶有塑膠甚至鋁成份的飲料包及包裝物料轉化為造紙的材料，解開了全港回收商不接收這類紙品的死結，減少了堆填區的壓力，同時幾年之間又建立了全民幫手回收有膠紙品的文化，為香港立下功勞。

他續稱，雖然有心的工業家艱難地為香港的綠色工業作出貢獻，香港社會卻沒有感謝之心，呼之則來，揮之則去，短期內被逼離開工業鄒，香港的含膠紙品只能走回頭路重回堆填區，全民協力回收的習慣將嘠然而止，前功盡廢。香港在環保路上打回原形，將是世上少有及可能沒有的惡劣例子，批科技園只顧高喊「創新」或「微電子」口號，這樣行為等於破壞環境，也違反社會加強回收的主流願望，科技園的行為反映短視和離地，相當於抓破自己的臉皮，形象掃地。

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責任編輯：余思嵐