【鼻咽癌】30歲男子常鼻塞不食煙沒家族史　頸側摸到腫塊揭患鼻咽癌

▲ 30歲男子常鼻塞不食煙沒家族史，頸側摸到腫塊揭患鼻咽癌。

鼻塞同流鼻水以為是鼻敏感而掉以輕心? 台灣便有一名男子因長期鼻塞，懷疑自己有有過敏性鼻炎而到醫院檢查，豈料檢查後大吃一驚，因竟確診自己患上「鼻咽癌3期」。有醫生便指鼻咽癌常見症狀有時與過敏症狀十分相似，有些更十分不明顯，令許多患者發現時已是末期。

最新影片:

耳鼻喉科醫師張弘在其Facebook專頁提到，有一對約30歲的年輕夫婦前往診所檢查時，太太通過鼻咽喉內窺鏡檢查證實有過敏性鼻炎，而常受鼻塞所困擾的丈夫亦好奇自己是否有同樣的狀況，於是便向醫生詢問，豈料張弘在觸診時，竟發現丈夫左側頸部有無痛性腫塊，且約有2x3cm的大小，懷疑為惡性腫瘤。張弘為丈夫進一步檢查，發現患者的後鼻孔幾乎被腫瘤「完全阻塞」，經一連患掃瞄切片等檢測，終確診為「鼻咽癌第三期」。

張弘指出曾向該名丈夫詢問病史，病患並沒有鼻咽癌的家族病史，也沒抽菸，症狀沒有出現流鼻血或痰中帶血，惟一的異常便是頸部有腫塊，令他懷疑為「頭頸癌併頸部淋巴結轉移」。

張弘表示，鼻咽癌好發於亞洲人，和基因遺傳、鼻咽病毒感染、飲食習慣及抽菸等有關，又分享鼻咽癌最常見4種症狀：

1. 頸部腫塊（最常見）。

2.鼻部症狀和腫瘤大小有關。可能有流鼻血、鼻塞、鼻涕倒流、鼻音增加等，約有80%的鼻咽癌病人有鼻部症狀。

3.耳部症狀。約有50%患者有耳部症狀，包含耳鳴、耳悶或傳導性聽力喪失等。

4.腦神經學症狀。約有8-12%的病人因為鼻咽癌侵犯腦神經而出現腦神經學症狀，最常見為第6對腦神經受侵犯，可能導致複視。

張弘也提醒，鼻咽癌好發於中年，但有研究指出，年輕男性若罹患鼻咽癌，治療的效果及存活率有下降趨勢，必須格外留意。

鼻咽癌早期病徵不明顯

據香港癌症中心統計資料顯示，鼻咽癌患者以男性為主，同時亦是本港年青男士（20至44歲）最常見的癌症，患者以40至60歲的男性最多。本港大部份鼻咽癌患者確診時，期數大多都達到第三期（40.1%）及第四期（31.4%）。

鼻咽癌早期及晚期病徵：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣