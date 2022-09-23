【突破研究】吸煙以外引致肺癌基因研究　英國研究：PM2.5可促進癌細胞生長

「醫生，為何我不吸煙也會患上肺癌？」這是最常見也是最不甘心的問題。一般答案是：遺傳加上環境污染；但科學卻未能確認哪些基因和環境污染如何引致肺癌。普遍見解是：污染物PM2.5跟煙草一樣，會引起細胞基因突變；可是，數年前這理論已被推翻，科學界仍未有定論。

今年的歐洲腫瘤內科學會年會（ESMO）上，來自英國的醫學科學家Professor Charles Swanton（見圖左，圖右是哈佛的Professor Janne）作出突破性發展，奠下新基礎、新理論，他的發現將改變未來預防肺癌的方法，影響極其深遠。

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相當複雜的研究，姑且用較簡化的方式解說：

一、他們團隊證明PM2.5污染愈高的國家，非吸煙者肺癌病發率也愈高。

二、以小鼠作實驗證明PM 2.5可促進癌細胞生長。

三、以人類作實驗，大量接觸PM 2.5後作內窺鏡檢查抽取肺部細胞，據RNA分析指出，多種細胞因子被調高（Cytokine Up-regulation），其中最重要是Interleukin-1β（白細胞介素-1β）。

四、從正常人類肺組織和肺癌病人的正常肺組織作深層基因檢查，原來百分之十以上早已有極微量的EGFR基因突變存在。

五、再回到小鼠研究，EGFR基因突變加上白細胞介素-1β，引致細胞癌變，兩者缺一不可。

結論是PM2.5引起炎症反應，因而調高白細胞介素-1β，令本已存在微量EGFR突變得以發展，成為驅動癌症基因的動力。這結果帶來希望，研發剋制白細胞介素-1β的藥物料可預防肺癌。這重大研究揭開非吸煙肺癌真相，為此向好友Charles致敬！

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