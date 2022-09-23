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【胡楓演唱會】確診後靠中藥調理身體　90歲修哥體會健康重要：要多見朋友

娛樂 11:05 2022/09/23

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胡楓現已康復出關。

現年90歲的胡楓（修哥），原定本月初開紅館演唱會，但開騷前因確診新冠肺炎而延期演出，日前已經康復的修哥接受視像訪問，暢談身體健康狀況，精神奕奕的修哥，亦分享他的保養和養生心得。

胡楓早前確診後，一度須居家隔離，現時已「出關」的他精神飽滿，透過視像仍聲線洪亮。他指染疫期間有不少朋友問候，包括已離港生活多年的劉家傑及苗可秀，令他甚感安慰，並笑指這個是「開心病」。

胡楓接受視像訪問。

【胡楓演唱會】修哥康復11月再上紅館　90歲胡楓獲頒世界傑出華人大獎

明白健康重要

在居家隔離十多日期間，修哥說完全無離開過房門，但他會以唱歌和看電視打發時間，故不覺太悶，他又指因服食西藥，容易疲累，就多點休息，喝多些水，故同時以中藥調理，中和西藥的藥性。問修哥有否食其他補品，他笑道：「補藥就沒有，但有朋友送來陳皮燉川貝，讓可我滋潤一下。」

中招後，修哥亦感慨道：「健康好重要，身體好，有病才會快康復。」

最新影片：樊亦敏訪問

現時修哥會多注重身體，但不會怕得不敢出街見人。「我康復後都有約一些朋友，出去食飯，但不會去太多人的地方，你不出去social一下，人會變鈍。」

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早前選中秋開騷，因考慮大家要做節，故提前下午開場，現時延期至11月，仍維持下午三時開騷，修哥解釋是聽從朋友和年長歌迷的意見。「有些老友記說以前看演唱會，散場要等車，又怕回家好夜，我聽到很不安樂，大家來捧你場，還要那麼辛苦，故我贊成三點開場，我的觀眾多數上了年紀，看完天都未黑，雖然下午或者未開到聲，但觀眾開心就可以。」

問及現時養生之道，修哥坦言家中有甚麼便食。「但會比較清淡，會多吃花膠等有益食物，而我每日都必定要食生果。」人所皆知修哥愛行路，他已說這是生活一部分，連隔離時，一覺眼瞓就會在房間行，並指其金句就是：「行多啲，坐少啲」！

撰文 : TOPick柴犬出動

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