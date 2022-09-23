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【凍齡美魔女】好姊妹為鄭裕玲補足生日　50歲吳美珩被讚樣貌零變化

娛樂 11:43 2022/09/23

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大家都Keep 得好好。

好多人都話在娛樂圈能夠找到一段真友誼，大家之間即使不時經常見面，但依然能夠維繫下去，這份情真是難能可貴。就如鄭裕玲（Do姐）、丘凱敏、劉曉彤、顧紀筠、宣萱及吳美珩這個組合，多年來依然保持聯絡，更會相約聚會見面。

【昔日花旦】「古典美人」吳美珩氣質依舊　凍齡靚太獲好友補祝50歲生日　

Do姐與好姊妹見面  

日前Do姐便在社交網分享她們一班好姊妹的相敍照，眾人於顧老闆的屋企飯聚，大家齊齊在黃昏美景下拍照留念，及後轉移到大廳內由Do姐捧着蛋糕齊齊合照，最好笑是蛋糕上寫上「Happy Birthday Boss」，相信為早前9月9日生日的Do姐補祝生日。

Do姐更高興留言表示：「最是期待這個相聚！少說已經有十年！但我們仍然健康美麗，正能量！」

相中所見，眾人樣貌完全看不到有歲月的痕跡，個個都保養得宜，凍齡美魔女的稱號當之無愧。除了Do姐和宣萱外，吳美珩、丘凱敏、劉曉彤及顧紀筠亦先後淡出娛樂圈，故大家每次看到這個組合都相當期待。

十年的聚會，很難得。

吳美珩樣貌零變化

而且，不少網民每次看到吳美珩露面，都感到很期待，皆因她自2007年公開與百億富商老公結婚後，便息影專心照顧子女，低調過生活。加上她又沒有官方的社交帳號，所以記掛她的觀眾都只可從她的好友中看到近照。

雖然美珩淡出幕前多年，惟她依然在不少觀眾的心中佔一席位，因她的演技及氣質非凡，即使已為人母，依然冇得輸，難怪成為網民的焦點。

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古典美人

吳美珩於1996年經參加國際華裔小姐奪亞軍後加入TVB，回流香港發展。

擁有知性美和古典味道的美珩，宜古宜今，她飾演不少古裝劇的美人角色，最經典為劇集《楊貴妃》的「梅妃」以及《楚漢驕雄》外柔內剛的「虞姬」。

另外，美珩於時裝劇飾演專業人士角色，代表作為《妙手仁心III》的靚女醫生葉淘以及《九五至尊》的女強人Rachel等。2006年，她於《女人唔易做》飾演高志玲，跟林峯譜姊弟戀。

婚後淡出幕前

入行以來，吳美珩鮮有緋聞，她於2001年年底「升呢」人妻，跟富商王華麟在台北君悅酒店舉行豪華的婚禮，筵開60席，但對外隱婚多年，至2007年才正式對外公布，同年7月為丈夫誕下愛女，之後便息影，2011年再誕下兒子。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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