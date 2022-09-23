【恐怖女友】港女要男友買M巾嫌買錯　向男友怒扔用過M巾網民籲分手

▲ 港女要男友買M巾，嫌男友買錯後怒扔用過M巾。

衛生巾是女士日常用品，願意為另一半買衛生巾的男士常被視作「暖男」，但日前就有港男分享為女友購買衛生巾的一次不愉快經歷。事主在網上討論區憶述，按女友要求替她買衛生巾回來後，卻因買錯而激怒對方，更被女友以使用過的衛生巾扔向他，斥喝他離開，令事主十分無奈，也引起網民熱烈議論。

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據網上討論區「D card」，有網民周二（20日）以「幫女友買m巾仲要俾佢拎用過嘅m巾掉」為題發帖，指女友每逢月經就很易脾氣暴躁，事主表示已很小心翼翼，害怕激怒對方，連女友叫他幫忙買衛生巾，他也不敢拒絕。

但事主指自己不懂得購買，走到貨架前，見到曾在電視廣告出現的包裝便買下。豈料拿回去給女友後，女友卻大發脾氣，指責男友買錯，又責備他蠢，不懂得問人：

然後仲拎佢用過嘅M巾掉我，叫我躝…

帖文引來網民熱烈議論，不少網民認為事主的女友行徑過份，認為事主應提出分手：「恐怖女友，你咁都忍到」、「建議分手，留來過年？」點擊睇更多留言：

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女性月事幾天，脾氣特別易暴躁？兒科專科醫生何蓉蓉就曾分享，婦女在月事前感到不適焦躁，影響情緒，情況嚴重者更可能影響日常工作、生活以及人際關係，可能已患上「經前綜合症」（Premenstrual Syndrome, PMS）。

「經前綜合症」就是指女性周期性地在月經來潮前，出現身體不適和心理或行為方面的改變。症狀通常在月經一至兩周前開始出現，而在月事來潮後就會自然消失，但過程中的不適令不少婦女苦不堪言。個別情況嚴重者，連日常生活及人際關係亦會受影響。

1．生理症狀：乳房脹痛、手腳腫脹、體重增加、頭痛、困倦無力。

2．心理/行為症狀：情緒不穩、煩躁易怒、精神不集中、健忘、睡眠習慣改變，變得難以入睡或嗜睡、食慾改變，突然嗜吃高糖、高脂肪的食物。

而要預防經前綜合症，可嘗試從日常生活做起，例如從運動和飲食兩方面改善生活方式：進行適當的帶氧運動和伸展運動，增加血液循環、放鬆肌肉和改善心情。減少飲用含咖啡因或酒精的飲品、糖份或鹽份高的食物、高脂食品及乳製品，如醃製食品、醬料、雪糕、牛油、芝士。多進食穀物類、燕麥片、粟米、黃豆及其他豆類、青葉菜及紅蘿蔔、腰果、花生等乾果類。

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責任編輯：羅嘉欣