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【復常之路】會展業界指本港國際展覽盡失　料抵港檢疫放寬至「0+0」復甦仍需時

社會 11:16 2022/09/23

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香港會議展覽中心。（陳靜儀攝）

亞洲多國陸續復常，香港金融中心及會展中心地位備受威脅。香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡指，任何阻礙國際旅客來港的檢疫安排，都難以令展覽業復甦，業界期望入境檢疫安排放寬至「0+0」方案，因為世界很多地方都有展覽中心，其他地方已經復常，口岸完全開放，主辦機構寧願去沒有檢疫限制的地方舉辦，未必考慮香港。

黎可怡今日（23日）於電台節目上表示，即使國際旅客想來港但礙於航班數目減少及航程轉折，而窒礙旅客訪港的意慾：

所有嘢喺一環扣一環，當國際旅客唔喺好大信心來港，航空公司亦不會好快增加航空路線及數目，即使國際旅客想來港參展，以往只需直航3小時，現時要轉機，時間增加至9至10小時，令佢哋來港意慾大大減低。

黎可怡續指，本港的會展業地位正面對鄰國的巨大威脅，以新加坡為例，去年舉辦了約200個活動，今年已有600至700個活動，其中國際性活動已經超過60個，每個活動至少為新加坡帶來幾萬人次旅客，今年本港的國際性大型活動仍然是零，部分原本紮根香港的展覽會亦已移師新加坡舉辦，譬如一個水產展覽，主辦方更宣布明年將繼續於當地舉行。黎形容本港未能給予主辦單位信心及確定性，故令相關展覽會流失。

黎補充，由於過去3年香港幾乎沒有舉辦任何國際性展覽，導致人才流失嚴重，有服務商已經把展覽會舉辦的材料運到新加坡，就算香港復常，重整展覽業亦需時。

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記者：陳麗娜

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