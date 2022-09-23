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【胡楓演唱會】胡楓康復後無懼外出保樂觀心態　修哥獲頒世界傑出華人獎受之有愧

娛樂 13:41 2022/09/23

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胡楓康復後現身受訪。

現年90歲的胡楓早前不幸確診新冠肺炎，原定中秋節舉行的紅館騷也被迫延期，日前修哥已康復出關，除了公佈演唱會於11月12日舉行外，更接受TVB《東張西望》訪問，交代身體狀況。

休養了十幾日的修哥中氣十足，他表示雖然不幸確診，但感開心休養期間，不少親友也致電話或傳短訊慰問，故病得來都好開心。

修哥續說不少人覺得隔離十幾日會好悶，但他有調整好心態，他說：「呢段時間雖然連房都唔敢出，但都會喺房入面行吓唱吓歌，有時食完藥會攰，又會恰吓咁。」

【紅館演唱會】90歲胡楓確診新冠肺炎　修哥中秋個唱無奈延期　

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修哥保持樂觀心態

另外，修哥每天跟親友視像通話，他說：「好似孫仔、曾孫，喺海外的仔女同朋友，打發下時間，好快就過。」

說到演唱會延期至11月，修哥謂近日Keep住行路和唱歌練氣，最重要保持樂觀心態，問到會否減少外出？曾確診的修哥似乎不擔心，他說：「又不會，我會小心，但出街見到個天，感覺好光明，令到我心情舒暢，所以會照樣出街，但會減少去人多地方。」

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【胡楓演唱會】修哥康復11月再上紅館　90歲胡楓獲頒世界傑出華人大獎

獲世界傑出華人獎

此外，身在英國的契女林憶蓮，之前因檔期問題趕不到返香港，問到現在演唱會延期，憶蓮會否返來撐場？修哥：「唔想打擾對方，佢都有問候我，所以一切都順其自然，」

在演藝界多年的修哥獲頒世界傑出華人藝術家大獎，修哥即謙稱：「我對呢個獎受之有愧，自己係咪『傑出華人』呢？心中也有個問號，不過對於工作我是充滿熱誠，雖然自己已經年屆90，但拎獎後會繼續努力。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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