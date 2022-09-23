【Crostini欠租】已結業連鎖餅店Crostini兩分店被指欠租　港鐵入稟追逾162萬元

▲ 連鎖餅店Crostini早前宣布全線結束營業。（資料圖片）

已全線結業的連鎖餅店Crostini，兩間位於杏花新城及青衣城分店，被指自1月至9月期間拖欠租金等費用。港鐵日前入稟高等法院，向母公司及作為租務擔保的餅店創辦人黃光輝，追討兩舖欠租等費用共逾162萬元，並追討利息及訟費。

原告香港鐵路有限公司；答辯人鴻膳有限公司及黃光輝，分別為連鎖餅店Crostini母公司及創辦人。

原告於兩份入稟狀指出，原告與答辯人公司分別就位於青衣城兩舖位，以及杏花新城1舖位達成租賃協議，並由次答辯人作為擔保。

原告指答辯人分別自4月至9月期間，拖欠位於青衣城兩舖位逾4.1萬元及86.1萬元租金等費用。答辯人另自2月至9月期間，拖欠位於杏花新城1舖位逾72.1萬元租金等費用。原告指答辯人拒付租金，對原告造成損失，遂要求答辯人支付共逾162萬元欠租等費用，並須將舖位交吉，支付利息和訟費，有關賠償則有待評估。

資料顯示，連鎖餅店Crostini於上周二（13日）在社交平台宣布全線結束營業，多名市民報稱購入餅券無法兌換。海關日前表示已接獲104宗舉報，涉及約5,300張禮券，並於昨日（22日）以商品說明條例下的不當地接受付款罪名，拘捕餅店1名55歲董事，現獲准保釋。

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記者：林育慧