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【家居意外】7歲男童在家跳梳化　重摔玻璃茶几碎片直插胸部亡

育兒經 12:52 2022/09/23

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馬來西亞一名7男童在家中的梳化彈跳時，不慎摔落旁邊的玻璃茶几，遭玻璃碎片直插胸部身亡。

小朋友在家蹦蹦跳，一不留神恐怕釀成意外。馬來西亞近日發生一宗致命家居意外，一名7男童在家中的梳化彈跳時，不慎摔落旁邊的玻璃茶几，導致桌面碎裂，更遭鋒利的玻璃碎片直插胸部，送院搶救後不治。

綜合馬來西亞《星洲日報》及外媒報道，事發於上五（16日）下午4時左右，雪蘭莪州萬津7歲男童阿斯米（Muhammad Arif Fayyadh bin Wahyu Asmi）在家中的梳化跳躍玩耍，期間不慎摔在旁邊的玻璃茶几，並造成玻璃桌面碎裂，玻璃碎片直插阿斯米的胸部。父母發現後即時把兒子送院搶救，可惜返魂乏術。

男童阿斯米不幸在家居意外中身亡。（facebook圖片）

據稱阿斯米事發時是獨自玩耍，父母也在屋內。當地警方已介入調查，並評估父母是否有疏忽、遺棄或其他導致兒童身體或精神傷害的可能性。一旦有人被判刑，可能面臨長達10年的監禁或巨額罰款。

阿斯米生前就讀小學一年級，校方得知其死訊後也發文弔唁，並向家屬致哀。

最新影片推介︰

小朋友家居意外頻生

小朋友在家亂跳的意外頻生，美國曾有一名5歲女童邊亂跳邊刷牙，導致牙刷插在上顎，留有傷口血洞，需立即送院做手術。雖最後無大礙，但有機會影響日後的說話能力，事後女童對刷牙也留有陰影。

早前新加坡亦有一名1歲半男童，在家中雙手拿著膠水壺邊行邊飲水，期間不慎摔倒，導致右眼與眉心位置被水樽蓋割傷，傷口長達7厘米，縫了16針，恐有破相危機。

而日前本港一名KOL媽媽也分享指，其2歲兒子不慎在家打翻滾熱的杯麵，慘被灼至2級燒傷，心口和腳位置被燙到又紅又爛，故發文提醒家長必須小心看管孩子。

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責任編輯︰王明芳

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