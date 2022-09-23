【父母品德】不滿港爸兒童圖書館睇風月版　家長即場投訴反遭網民非議

▲ 有家長不滿港爸在兒童圖書館睇風月版。

父母的身教很重要，一言一行都足以影響小朋友，要留意自己的言行舉止是否恰當。有港媽於社交平台投稿指，目擊一名爸爸在兒童圖書館睇報紙「風月版」，她即場勸阻對方，並提醒他在小朋友前注意行為，卻被對方惡言相向。可是她的舉動反而引來網民非議，批評她多管閒事。

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批評人父將風月版對向小朋友

該名港媽在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿表示，日前在香港仔公共圖書館的兒童圖書館內，見到一名男子睇報紙，「將風月版對向小女孩，標題寫住『H奶XXX』，亦展示不雅姿勢」。她上前好心提醒稱，版面對住小朋友不好，怎料對方惡言相向，大聲指「嗰個係我女」，於是她向正在執書的圖書館職員反映。

▲ 家長提醒港爸在小朋友前注意行為，卻被對方惡言相向（「生仔要考牌系列」授權圖片）

當時有10多名小朋友在場，港媽認為即使那份報紙放在圖書館，也不應在兒童圖書館閱讀，並將版面展向小朋友，她補充「佢展示咗足足5、6分鐘後先再換過份報紙」。待該名人父離開後，她與坐在旁的人母表示，「請你好好保護自己和在場小朋友」，她指對方狡辯「係圖書館人員擺放版面問題喎」。

她強調見到人父「自己拆咗份報紙出嚟睇」，認為不平則鳴，已向圖書館經理反映情況。她希望父母能好好保護小朋友，而對於這對父母，她不願置評。

網民︰道德只宜律己不宜律人

網民對帖文意見不一，大多對港媽的行為不表支持。有網民表示，「有啲人就算唔識做人父母，呢啲都係佢嘅自由」、「好多地方會出現唔啱小朋友睇嘅嘢，要點做？」、「就嚟小朋友出街要拎個罩笠住」、「道德只宜律己，不宜律人」。另一方面，有網民多謝港媽出聲，保護在場的小朋友。點擊睇更多網民意見︰

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有作為美術老師的網民分享，面對這種情況與其改變別人，不如教育看到的小朋友如何正確地看「性」與「性感」。她有感「香港好多逃避教育性相關問題嘅家長」，認為「收埋係治標唔治本」。

文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳