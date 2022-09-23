【食用安全】男子誤吞魚骨刺穿小腸　肚痛發高燒送院搶救不治【附鯁喉急救法】

▲ 誤吞魚骨刺穿小腸肚痛發高燒，男子送院搶救8小時不治。

食魚時要小心，誤吞魚骨後果可大可小。斯里蘭卡一名男子因嚴重腹痛求醫，被診斷為腹部受到感染，開刀後發現他的小腸被魚骨刺穿，搶救8小時後仍宣告不治。

根據外媒報道，斯里蘭卡一名61歲男子連續3日出現腹痛、腹部腫脹、嘔吐和血便等症狀，被送到醫院時已神智不清，且高燒不退。醫生診斷為腹部感染，故立即將其送到深切治療部，並注射抗生素。

外科醫生施行手術時發現，男子腸道裡有一根約2厘米長的魚骨，而且還刺穿小腸，出現約0.5厘米的破洞，導致腸道被感染。醫生切除了約10厘米的腸道，但男子情況未有好轉，最終在到院8小時後因心臟驟停而宣告不治。

此病例紀錄於《國際外科手術案例報告》（International Journal of Surgery Case Reports）期刊中，醫生指出以上情況很罕見，異物通過消化道時，雖然偶爾會卡在消化系統的狹窄處，但當中只有1％需要進行手術清除。

影片推介：

鯁喉急救大法

消防處曾推出「任何仁」《識自救 - 哽哽於懷篇》短片，教人哽塞時如何急救。當有人哽塞時，若患者神智清醒及能夠用力咳嗽，可嘗試鼓勵患者繼續咳嗽，並監察患者。

但若患者的氣道完全受阻，即已不能咳嗽，就要使用「謙烈治急救法」及報警求助，其急救原理如下：

急救者首先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，將拳頭放在患者的肚臍上方，胸骨下方的位置，雙手用力向內，向上地抽入他的上腹，重複以上動作直至阻塞物吐出為止。

本港過往曾有兒童因為進食時鯁喉而窒息。有急症科醫生受訪時指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間。大埔那打素醫院急症室副顧問醫生梁遠雄表示，如兒童已陷入昏迷，則需使用心肺復甦術。

綜合醫生提醒，以下為12款鯁喉高危食物及鯁喉昏迷急救法：

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責任編輯：羅嘉欣