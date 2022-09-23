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【平價好物】港爸$10買掃口粉DIY翻新　浴室發黑磁磚罅變白似全新

食用安全 12:29 2022/09/23

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熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

港爸$10買掃口粉DIY翻新，發黑磁磚罅變白似全新。

浴室潮濕，地面常有積水，磁磚罅非常容易變黑，單靠刷洗無法變白如何是好？有港爸用$10低成本成功DIY翻新浴室地台，發黑磁磚罅更變得「白令令」，港爸開心形容「好似新嘅一樣」。

最新影片：

該名港爸在Facebook群組「家居維修交流平台」發帖，指自己在五金舖花費$10港元，買俗稱「掃口粉」的「磁磚填縫劑」，用此翻新家中浴室地台磁磚，及已日久變黑的磁磚罅。

從樓主上傳的圖片可見，磁磚及磚罅被抹上掃口粉後，看上去非常白淨，與未經翻新的磁磚對比明顯。樓主分享其DIY方式，形容「掃口粉」似香爐粉一樣，加水混合粉末至稍微固化，再直接用手指將其抹在磚罅上即可，不需刮走舊粉；等約八成乾時，用濕布抹乾淨磚面￼的餘灰便完成；全程只需半小時。樓主更非常滿意成果：

用幾蚊雞嘅掃口粉，立即搞掂黑蚊蚊嘅磁磚罅，地台好似新嘅一樣。成年都唔使再搞！」

    點擊圖片放大
    +4
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帖文引起不少網民讚賞，認為效果非常不錯，紛紛留言請教。不過亦有人提醒，在抹上新粉之前，應要先刮走舊粉，否則效果將不持久。面對質疑，港爸也大方回應，認為「只要用家自己收貨就得㗎啦」。點擊大圖看更多留言：

    點擊圖片放大
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責任編輯：羅嘉欣

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