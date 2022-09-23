【星二代】麥潔文女兒現身寵物展試食狗糧　陳薔天挑戰膽量讓大蛇纏身

▲ 陳薔天、文佩玲、嚴淑明等現身支持《第一屆卡格動物毛範獎頒獎典禮》。

《香港寵物節2022》近日於香港會議展覽中心舉行，今日麥潔文的女兒陳薔天、文佩玲、嚴淑明等現身支持《第一屆卡格動物毛範獎頒獎典禮》，場面相當熱鬧。陳薔天（天天）表示「卡格(Kakato)是一個細心行善的組織，能夠為是次儀式助陣相當榮幸。」

原來這次是天天首次出席寵物展，她指場館內的小動物非常可愛，向來好奇心重又貪玩的她，更試食狗糧。食後表示「真心好食，其實減肥食都幾好啊 ！哈哈！見到好多唔同既食材配搭，其中一款有杞子，感覺各方面的營養都照顧到！」

▲ 陳薔天對狗糧味道感好奇。

席間，天天在場內被大蛇纏身，場面令人緊張又好笑，看來天天都有些膽量。

但被問到有何感受時，她竟這麼說:「心底其實都幾驚，因為大蛇一直在我耳邊發出嘶嘶聲，但問過工作人員，原來這是大蛇的呼吸聲後就回復安心，甚至覺得幾有安全感，因為大蛇都頗重。」

▲ 陳薔天玩蛇。

最近在不同的電台都開始聽到陳薔天的新歌《奢侈的夢》，問及對新歌有何期望呢？

天天表示：「好開心啊，推出由自己曲詞嘅歌《奢侈的夢》，最近亦有幸喺公眾地方將依首歌唱比大家聽，上一首歌能夠得到好成績全靠各路朋友同樂迷既支持啦！能夠得到好成績當然開心啦，對於今次新歌都係平常心啦，做好自己啊！同《奢侈的夢》想帶出既嘅信息一樣啊！」

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