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【打擊走私】警方聯同海關大嶼山檢235萬走私貨　包括急凍日本和牛及香煙

社會 12:09 2022/09/23

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(警方提供)

警方在香港大嶼山塘福一帶進行反非法入境及反走私行動，檢獲38箱約1135公斤的懷疑走私急凍日本和牛及6百支香煙，總市值約235萬元。

水警小艇分區、水警總區特遣隊、水警總區情報組、水警南分區聯同海關海域聯合特遣隊，根據情報分析及調查，懷疑近日有不法份子在大嶼山塘福進行走私活動，在昨晚（22日）發現一艘沒有航行燈的可疑快艇在塘福碼頭對開海面徘徊，及後一輛5.5噸貨車駛至碼頭，而該快艇亦隨即靠泊碼頭。人員發現有人從車上把貨品搬至該快艇，懷疑他們正進行走私活動。

人員隨即採取行動，惟所有人跳上該艘快艇，並高速駛往南面方向逃去，最終離開香港水域並往內地方向駛去。人員最終成功截獲一輛5.5噸貨車，並在車上檢獲懷疑走私急凍日本和牛及香煙，案件交由香港海關繼續跟進調查。

根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。

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責任編輯：余思嵐

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