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【防疫措施】南韓9.26起解除戶外戴口罩規定　惟室內仍須戴口罩

社會 12:11 2022/09/23

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（資料圖片）

據韓聯社報道，南韓國務總理韓悳洙今日（23日）在政府首爾大樓主持召開中央災難安全對策本部會議時表示，將於下周一起（26日）全面解除戶外戴口罩的規定。

據此，參加50人以上戶外集會，以及觀看演出和體育比賽時無需戴口罩。韓悳洙稱，保持社交距離措施已解除，國民仍為防疫工作齊心協力，對此表示感謝。鑒於防疫現況和給國民造成的不便等，政府將聽取專家意見，逐一解除風險較低的防疫限制。

韓悳洙又指，考慮到流感患者增加、冬季疫情再度流行的可能性，將繼續維持室內戴口罩義務。

另外，韓悳洙表示，針對1萬名國民進行的新冠抗體陽性率調查結果顯示，約97%通過接種疫苗或自然感染獲得抗體。其中，57%通過自然感染獲得抗體，較同期累計確診患者發生率高出19個百分點。這意味著未確診的感染者比例多達20%。政府將繼續積累相關數據，用於制定相關防疫對策。

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記者：陳麗娜

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