  • 30°C
香港時間 : 2022923日 (週五) 13:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BLACKPINK成員】Jennie+V再有新情侶照流出　專家證實非合成照揭駭客目的

娛樂 13:25 2022/09/23

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie與BTS防彈少年團成員V近日被流出多張情侶照片，今日（23日）再流出一張新合照，雖然場景是曾經出現的電梯，但二人的姿勢有所轉換。韓國媒體特地邀請到專家分析一系列的照片，確認照片並不是「P圖」，並推測駭客是次高調流出照片的目的。

最新影片推介：樊亦敏專訪

BLACKPINK成員Jennie的手機近日被駭客入侵，連日來流出多張手機內的私密照片，包括多張與BTS成員V的情侶合照，揭發二人的情侶關係。近日更流出一張Jennie的出浴照片，引起網民廣泛討論，Jennie亦馬上刪除了instagram中的好友名單。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

今日再有Jennie與V的合照流出，該照片是早前已經曝光的電梯合照同一場景，二人裝束相同，只是由本來面向鏡子頭貼頭的姿勢，換成Jennie對鏡自拍、V則以背面面向鏡子。

由第一張相片至今，已經流出了在電梯自拍、家裡約會、美容室、外出遊玩等等的各種合照，二人所屬的經紀公一直未有就事件事出回應，間接等於默認了Jennie與V的戀情。而照片的尺度亦越來越大，大眾亦由戀情曝光轉移到私隱問題，認為駭客的行為越來越狂妄。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

韓國媒體《SPORTS朝鮮》邀請到電腦保安專家（白帽駭客）對此事進行了分析，專家表示Jennie與V的照片不是合成，並猜測駭客目的不是錢就是知名度：「駭客慢慢分次公開照片，是因為一次過曝光的話，話題一下子就燒完，用這種方式拖延時間，可以利用輿論跟被害者進行協商，不公開真正敏感的照片，只給當事人看，可以要求幾千萬甚至幾億韓幣。」他透露過去曾用這種方式威脅的手法，最高曾試過叫出15億韓元（約840萬港元）。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【BLACKPINK成員】Jennie半裸出浴照意外流出　私人IG好友與追蹤名單全清零
12:11 2022/09/21
【BLACKPINK成員】Jennie半裸出浴照意外流出　私人IG好友與追蹤名單全清零
【Shut Down】BLACKPINK新歌MV疑抄COLLAR？　網民列與《OFF/ON》5大相似之處
11:42 2022/09/18
【Shut Down】BLACKPINK新歌MV疑抄COLLAR？　網民列與《OFF/ON》5大相似之處
【BORN PINK】BLACKPINK舉行世界巡迴演唱會　明年1月來港演出
09:02 2022/08/09
【BORN PINK】BLACKPINK舉行世界巡迴演唱會　明年1月來港演出

你可能感興趣

【BLACKPINK成員】Jennie半裸出浴照意外流出　私人IG好友與追蹤名單全清零
12:11 2022/09/21
【BLACKPINK成員】Jennie半裸出浴照意外流出　私人IG好友與追蹤名單全清零
【Shut Down】BLACKPINK新歌MV疑抄COLLAR？　網民列與《OFF/ON》5大相似之處
11:42 2022/09/18
【Shut Down】BLACKPINK新歌MV疑抄COLLAR？　網民列與《OFF/ON》5大相似之處
【BORN PINK】BLACKPINK舉行世界巡迴演唱會　明年1月來港演出
09:02 2022/08/09
【BORN PINK】BLACKPINK舉行世界巡迴演唱會　明年1月來港演出
南韓 歌手 組合 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【夫妻關係】新婚老公性慾急降僅20分鐘了事　人妻想離婚︰每次吵架都關於性
17:22 2022/09/21
【夫妻關係】新婚老公性慾急降僅20分鐘了事　人妻想離婚︰每次吵架都關於性
【功課壓力】12歲仔不肯做功課被淋汽油點火　躁父假裝威嚇變真燒死
10:29 2022/09/22
【功課壓力】12歲仔不肯做功課被淋汽油點火　躁父假裝威嚇變真燒死
【陳煒結婚】下周一舉行婚禮嫁醫生男友　煒哥甜蜜婚照曝光【多圖】
11:52 2022/09/22
【陳煒結婚】下周一舉行婚禮嫁醫生男友　煒哥甜蜜婚照曝光【多圖】