【BLACKPINK成員】Jennie+V再有新情侶照流出　專家證實非合成照揭駭客目的

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie與BTS防彈少年團成員V近日被流出多張情侶照片，今日（23日）再流出一張新合照，雖然場景是曾經出現的電梯，但二人的姿勢有所轉換。韓國媒體特地邀請到專家分析一系列的照片，確認照片並不是「P圖」，並推測駭客是次高調流出照片的目的。

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BLACKPINK成員Jennie的手機近日被駭客入侵，連日來流出多張手機內的私密照片，包括多張與BTS成員V的情侶合照，揭發二人的情侶關係。近日更流出一張Jennie的出浴照片，引起網民廣泛討論，Jennie亦馬上刪除了instagram中的好友名單。

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今日再有Jennie與V的合照流出，該照片是早前已經曝光的電梯合照同一場景，二人裝束相同，只是由本來面向鏡子頭貼頭的姿勢，換成Jennie對鏡自拍、V則以背面面向鏡子。

由第一張相片至今，已經流出了在電梯自拍、家裡約會、美容室、外出遊玩等等的各種合照，二人所屬的經紀公一直未有就事件事出回應，間接等於默認了Jennie與V的戀情。而照片的尺度亦越來越大，大眾亦由戀情曝光轉移到私隱問題，認為駭客的行為越來越狂妄。

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韓國媒體《SPORTS朝鮮》邀請到電腦保安專家（白帽駭客）對此事進行了分析，專家表示Jennie與V的照片不是合成，並猜測駭客目的不是錢就是知名度：「駭客慢慢分次公開照片，是因為一次過曝光的話，話題一下子就燒完，用這種方式拖延時間，可以利用輿論跟被害者進行協商，不公開真正敏感的照片，只給當事人看，可以要求幾千萬甚至幾億韓幣。」他透露過去曾用這種方式威脅的手法，最高曾試過叫出15億韓元（約840萬港元）。