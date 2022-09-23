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【生日蛋糕】連鎖餅舖蛋糕店員寫錯字　苦主曬中伏生日牌：幼稚園生都識寫

親子 13:30 2022/09/23

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多位網民購買生日蛋糕，發現店員寫錯字，大感無奈。

訂生日蛋糕加設生日牌額外寫祝福字句很平常，日前有網民發帖大呻在連鎖餅舖買生日蛋糕，打開竟發現生日牌寫錯字，「身體健康」的「體」字寫錯了，非常不滿！帖文引起其他網民分享類近經歷，發現不少奇型怪字，壽星仔女見到錯字場面必定會尷尬，亦不可以跟蛋糕打卡，極度掃興。

不滿生日牌有錯字

本月初，有網民在facebook群組「何文田街坊」發文，家人在一間日式連鎖餅舖購買蛋糕慶祝老人家生日，特意要求店員在生日牌寫上「身體健康」祝福字句，家人取走蛋糕檢查時沒有為意，回家取出蛋糕，才發現有錯字。

最新影片︰

從相片可見，忌廉芒果蛋糕上加有朱古力牌，牌上本身印有Happy Birthday字樣，店員在空白位置按要求寫了四字，本應該是「身體健康」，可是「體」字寫錯，右下「豆」字部分被誤寫成「月」。事主感不滿︰

一間算有返咁上下規模嘅公司，竟然犯啲咁低等嘅錯……

事主指家人取蛋糕時沒有好好檢查要負少許責任，可是不理解蛋糕師傅或蛋糕店員，生日牌來來去去應只是寫生日快樂、身體健康、青春常駐等，認為不應該會寫錯。

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生日快樂也寫錯

有關帖文引起其他苦主出現，有網民在同一連鎖餅舖買蛋糕，生日牌加上壽星仔「杰杰」的名字，可是「杰杰」下方屬火部的四點變成只有三點，「我早排都試過，原來呢間嘢興寫錯字」。不過有網民知道店員會要求顧客先寫下想寫的字，依照來寫，有問「你寫俾佢嗰張有冇錯先」。

另外，有MIRROR粉絲在尖沙咀分店餅舖買生日蛋糕予老公，朱古力生日牌上加「親愛的前夫生日快樂」，當中「生日快樂」的「樂」字寫錯了，樂字上面兩個「幺」錯寫成「糹」。此字經常出現生日牌上，而且屬常用字，直言自己的經歷更過分。

幼稚園都識寫嘅字竟然寫到咁樣，當日仲要好多人同我老公慶祝生日，真係肉酸到暈。

網民指事後該蛋糕店經理自動在其老公正日生日，送了另一個蛋糕作補償，不過，她表示不會再幫襯，「真係有啲過分」，亦不想予人感覺是取著數。

網民留言︰教壞細路系列

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責任編輯：王明芳

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