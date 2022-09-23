【國民教育】65間官校推「心繫家國」主題聯校活動　教育局鼓勵辦學團體參考

▲ 教育局今舉行「心繫家國」—國慶慶祝暨官校聯校活動啟動禮。（政府新聞處）

教育局今日（23日）宣布，本學年起於65間官立學校推出一系列以「心繫家國」為主題的聯校活動，以深化學生對中國歷史及文化的認識，培養他們的國家觀念、國民身分認同和民族情懷。教育局亦鼓勵辦學團體支持屬校舉辦聯校國民教育活動。

教育局今舉行「心繫家國」—國慶慶祝暨官校聯校活動啟動禮。教育局局長蔡若蓮指出，所有官校會以全校參與模式，按教育局於8月發布的「國民教育—活動規劃年曆」，有系統地規劃2022/23學年的校本國民教育活動和「心繫家國」聯校活動，除加強官校之間的協作文化，亦藉此與其他學校分享良好做法，推動專業交流。

教育局亦鼓勵辦學團體參考官校的聯校活動，並根據其辦學理念和特色，支持屬校舉辦聯校國民教育活動，亦呼籲學校議會和校長會聯繫會員學校，於重要日子舉辦相關主題的國民教育活動，引領學生認識國家的歷史和文化。

蔡若蓮又指，國慶即將來臨，不同形式的慶祝活動有助加深同學認識國家的歷史發展：

回顧國家克服重重困難，迎來今日的成就和幸福日子，參與其中，親身體驗國慶的意義，更能加強他們的民族歸屬感和自豪感。

她表示，教育工作者有責任引領年青一代建立正確正面的價值觀和態度，明白守法是公民的基本責任，能自覺尊重國家的制度，有整全的國家安全觀念和意識。

▲ 蔡若蓮說，不同形式的慶祝活動有助加深同學認識國家的歷史發展。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴