【人事任命】教大首席副校長李子建接任校長　任期於23年9月1日生效

▲ 李子建將成為下任校長，其任期將於2023年9月1日起生效。（資料圖片）

香港教育大學校董會今日（23日）通過任命，教大學術及首席副校長兼課程與教學講座教授李子建將成為下任校長，其任期將於2023年9月1日起生效。李子建表示，上任後將致力加強教師教育的質素，並進一步鞏固教大作為區內教育樞紐的地位，讓教大在教育及相關議題擔當先導角色，引領公眾討論。

李子建指，十分感謝校董會的信任，對於能夠接任校長一職，與有榮焉。他又說，過去數年教大上下同心同德，讓大學得以茁壯成長，「能夠在張仁良教授及歷任校長奠下的堅實基礎上繼續前行，實在是我的榮幸。」

教大校董會主席黃友嘉表示對李子建充滿信心，指出李為國際知名的教育學者，對教育充滿熱誠，是接任校長的最佳人選。他又說，過去多年，李子建在教大的成就卓越，加上他對教大未來發展的願景、策略和方向，深信他定能帶領教大在新的階段邁步向前。

現任校長張仁良送上恭賀，衷心祝願李子建出任校長後事事順遂，帶領教大再創高峰。

李子建畢業於香港大學，其後取得英國牛津大學碩士學位，並於香港中文大學取得碩士、哲學博士及學位教師教育文憑；研究範圍包括課程與教學、環境教育與地理教育，以及學校改進等。他獲「聯合國教科文組織區域教育發展與終身學習教席」，並兼任「東南亞教育部長組織」研究員。

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責任編輯：黃悅晴