【子宮下垂】45歲美魔女狂做Gym腹脹尿頻　揭子宮下垂至陰道口

▲ 45歲女子感到腹脹尿頻，求醫揭子宮下垂至陰道口。

不少人都喜愛健身Keep Fit，維持體態美，但台灣一名45歲媽媽平日常去健身室做運動，日前卻感到下腹部腫脹不適，並出現尿頻，求醫揭發是「子宮下垂」，需立即做手術。本港婦產科醫生曾表示，子宮下垂症狀常見於50歲以上曾生育的婦女，原因與生育次數較多、產後缺乏骨盆運動等原因有關。

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綜合台灣媒體報道，當地光田綜合醫院婦產科日前分享一宗病例，指一名育有兩名子女的45歲劉姓女子，平日經常到健身室做運動重訓，身材保養得宜。而日前女子忽然感到下腹腫脹不適，並出現尿頻，到婦產科求醫，才發現是由於重訓導致腹部長期處在高壓狀態下，造成子宮下垂，壓迫到膀胱才形成尿頻等徵狀。女子其後接受「人工網膜子宮膀胱懸吊術」，才得以改善問題。

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本港婦產科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問時指出，子宮下垂統稱為「骨盆底器官脫垂」，即指子宮、陰道、膀胱及直腸失去支撐而脫離正常位置。方醫生表示，導致子宮下垂的成因，是有關器官的盆腔韌帶，以及肌肉鬆弛退化或組織受破壞，失去承托力而鬆脫下垂。

方醫生續指，一般子宮下垂症狀常見於50歲以上曾生育的婦女，主要原因是婦女曾懷孕及分娩，若婦女的生育次數較多、生產時用力不當、生產的胎兒重達4公斤以上及缺乏產後骨盆運動等，都可能造成骨盆腔鬆弛，更有機會傷到骨盆腔神經及肌肉。另外，婦女身體老化，會令骨盆支撐組織隨著年齡增長而萎縮、鬆弛及減低韌力，導致子宮下垂症狀。

她提醒，體重突然快速增加會讓骨盆腔底肌肉受力較大，而快速減重的時候，若沒有配合肌肉訓練，肌肉量減少，骨盆腔鬆弛的機會就大大增加，因而增加患有子宮下垂的機會。

而若果只屬輕微子宮下垂，並無直腸及膀胱下垂徵狀，方醫生表示可先作觀察，並進行盆底肌肉運動作輔助治療。但如果子宮常刮損發炎，出現尿失禁、便秘等徵狀影響日常生活，建議以子宮托作非手術治療，托起子宮讓它回復原位，或施手術切除子宮。

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責任編輯：羅嘉欣